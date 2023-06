Sound Vaccine, Inc. ("Sound Vaccine"), ein führender Hersteller richtungweisender medizinischer Hörsysteme und patentierter Produkte für die Hörgesundheit, hat eine Vereinbarung ("Vereinbarung") mit GEM Global Yield LLC SCS ("GGY") unterzeichnet, einer in Luxemburg ansässigen privaten alternativen Investmentgruppe, um Sound Vaccine eine Aktienzeichnungsfazilität von bis zu 180 Milliarden KRW für eine Laufzeit von 36 Monaten ab 8. Juni 2023 zur gewähren. Die Aktienzeichnungsfazilität wird es Sound Vaccine ermöglichen, durch die Ausgabe von Stammaktien an GEM Kapital abzurufen. Sound Vaccine entscheidet über den Zeitpunkt und die maximale Höhe solcher Inanspruchnahmen und ist nicht zu einer Mindestinanspruchnahme verpflichtet. Sound Vaccine wird GEM Optionsscheine zum Erwerb von bis zu 2,7 der ausgegebenen Stammaktien des Unternehmens ausstellen. Farazad Investments, eine führende Beratungsfirma mit Hauptsitz in Hongkong und Niederlassungen in London, hat Sound Vaccine bei der Transaktion beraten.

Über Sound Vaccine

Sound Vaccine, Inc. ist spezialisiert auf die Erforschung, Entwicklung und Herstellung moderner medizinischer Hörsysteme und Hörgesundheitsprodukte, die in den USA, Japan, Europa und vielen anderen entwickelten Regionen patentiert sind. Die wichtigsten Innovationen des Unternehmens wurden von der Stanford University School of Medicine klinisch geprüft.

Sound Vaccine wurde 2016 gegründet und ist zu einem der führenden Namen in der Hörgeräteindustrie aufgestiegen. Für die innovativen Technologien TSC (Threshold Sound Conditioning) und MDA (Multi-Dimensional Audiometry) wurde eine Vielzahl an Patenten angemeldet.

Sound Vaccine hat die weltweit erste nichtinvasive Technologie zur Hörverbesserung entwickelt, die akustische Signale für jedes Frequenzband verwendet. Mit dieser bewährten Erfindung revolutionierte das Unternehmen die Hörgeräteindustrie mit einem umfangreichen Angebot an Produkten, das sich nicht nur an Patienten mit Hörverlust, sondern auch an Menschen mit normalem Gehör richtet, die einem Hörverlust vorbeugen und ihr hochsensibles Gehör verbessern möchten.

"Wir sind sehr erfreut über die jüngste Zusage von 180 Milliarden KRW von GEM. Diese Investition bekräftigt das enorme Potenzial von Sound Vaccine und das Vertrauen, das GEM in unsere bahnbrechenden Technologien und unsere transformative Vision setzt. Mit dieser strategischen Partnerschaft, die die Bewertung von Sound Vaccine deutlich erhöht, sind wir gut aufgestellt, um unser Wachstum zu beschleunigen und unsere Position als Vorreiter im Hörgesundheitssektor zu konsolidieren. Wir freuen uns auf die vor uns liegenden Möglichkeiten und werden weiterhin innovative Lösungen bereitstellen, die das Leben von Millionen Menschen weltweit positiv beeinflussen werden", so Eunyee Kwak, CEO bei Sound Vaccine.

Über GEM

Global Emerging Markets ("GEM") ist eine 3,4 Milliarden US-Dollar schwere, alternative Investmentgruppe mit Niederlassungen in Paris, New York und auf den Bahamas. GEM verwaltet verschiedene Anlagevehikel, deren Schwerpunkt auf den Schwellenmärkten liegt. Bisher hat GEM über 580 Transaktionen in 75 Ländern abgeschlossen. Jedes Anlagevehikel zeichnet sich durch ein unterschiedliches Maß an operativer Kontrolle, risikobereinigten Renditen und Liquiditätsprofilen aus.

