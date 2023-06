Nach einem beeindruckenden Start in das Börsenjahr 2023 musste die Zalando-Aktie ab Februar kontinuierliche Verluste hinnehmen. Seit ihrem Jahreshoch Anfang Februar hat die Aktie des Online-Händlers rund 45 Prozent an Wert eingebüßt und nähert sich nun ihrem Fünfjahrestief aus dem September letzten Jahres. Steht es tatsächlich so schlecht um Zalando? ## Einige Analysten bleiben optimistisch Aktuell werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...