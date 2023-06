Berlin - Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat die Einigung der Ampelkoalition beim Gebäudeenergiegesetz scharf kritisiert. Nun stehe "eine de facto Entkernung des GEGs zur Debatte, es ist ein schlechter Witz", sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben).



"Im Zweifel schwinden so die Chancen einer schnellen und gerechten Wärmewende vollständig." Dazu komme der politische Preis der letzten Wochen, fügte Neubauer hinzu. "Während die Ampel sich auch in diese Debatte wieder selbst den Weg verstellt hat, rinnt das Vertrauen in die Krisenkompetenzen der Ampel", so Neubauer. Die Einigung sieht unter anderem vor, dass außerhalb von Neubaugebieten die Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) beim Heizungstausch noch nicht gelten sollen, solange noch keine kommunale Wärmeplanung vorliegt.



Neue Gasheizungen bleiben zudem weiterhin erlaubt, sie müssten ab 2024 allerdings "auf Wasserstoff umrüstbar" sein. Auch neue Holz- und Pelletheizungen sollen eingesetzt werden können.

