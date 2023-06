Das Horizon L:TEC® 1P Nachführsystem wurde aufgrund seiner überlegenen Technologie ausgewählt, die eine maximale Effizienz herstellt

Ideematec Inc., ein führender Anbieter von Nachführsystemen für Solarkraftwerke, gab heute seine Vereinbarung mit Parliament Solar, LLC ("Parliament Solar"), der ersten Anlage der Parliament Energy Holdings LLC ("Parliament Energy"), über die Lieferung von 640 Megawatt (MW) des Horizon L:TEC® 1P Nachführsystems von Ideematec in Texas bekannt. Parliament Solar ist ein Portfoliounternehmen von EnCap Investments L.P. ("EnCap") und Mercuria Energy ("Mercuria").

Horizon L:TEC® 1P von Ideematec ist ein marktführendes System zur Überwachung von Solarzellen, das für die Maximierung der Effizienz von großen Solarsystemen entwickelt wurde. Das System basiert auf einer patentierten entkoppelten Antriebstechnologie und dem innovativen Verriegelungssystem von Ideematec für maximale Stabilität und geringstmöglichen Wartungsaufwand.

"Wir freuen uns, mit unseren Lieferungen an Parliament Solar zu beginnen. Projekte dieser Größenordnung treiben nicht nur die Einführung sauberer Energien in Texas voran, sondern beschleunigen auch die nordamerikanische Energiewende erheblich. Ideematec hat weltweit mehr als 5 GW seiner preisgekrönten Nachführsysteme ausgeliefert, und unsere Teilnahme an der Region Electric Reliability Council of Texas ("ERCOT") unterstreicht unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem amerikanischen Utility-Scale-Markt. Unser Produkt bietet optimierte Lösungen zur Bewältigung technischer Herausforderungen, seien es Orkanwinde, schwieriges Terrain oder Blähtonböden. Wir sehen der Zusammenarbeit mit allen teilnehmenden Parteien entgegen, um GWs unseres fortschrittlichen Horizon L:TEC®-Produkts für weitere Projekte zu liefern. Das gesamte Team von Ideematec ist stolz darauf, diesen entscheidenden Schritt im Rahmen unserer globalen Expansionsstrategie zu erreichen", sagte Philipp Klemm, CEO von Ideematec, Inc.

Alan Stringer, COO bei Solar Proponent LLC ("SolarPro") erklärte: "Ideematec liefert ein erstklassiges Produkt, stellt eine konsistente Preistransparenz zur Verfügung und hat die Fähigkeit bewiesen, bei der Verwaltung von Rohstoff- und Frachtrisiken zusammenzuarbeiten." SolarPro, ein Unternehmen aus dem Portfolio von EnCap und Mercuria, ist ein Solarentwicklungsunternehmen mit ca. 7 GW an Projekten in der Entwicklung und erbringt Baumanagementdienstleistungen für Parliament Solar.

"Die flexible Konfiguration und die Verriegelungstechnologie unseres Horizon L:TEC® Nachführsystems ist eine ideale Kombination für die anspruchsvollen Umgebungen in Texas", sagte Mario Eckl, CEO von Ideematec. "Die patentierte Technologie von Ideematec bietet die höchsten zusätzlichen Gewinne, optimiert die Gesamterträge und verbessert die Lebensdauer eines Solar-Nachführsystems. Wir beglückwünschen unser nordamerikanisches Team, Ideematec Inc., zu seiner erfolgreichen Partnerschaft mit Parliament Solar und seiner allgemeinen Expansion auf dem texanischen Markt."

Über EnCap Investments L.P.

Seit 1988 ist EnCap Investments ein führender Anbieter von Wachstumskapital für den unabhängigen Sektor der amerikanischen Energiewirtschaft. Das Unternehmen hat 24 institutionelle Investmentfonds mit einem Gesamtvolumen von etwa 40 Milliarden Dollar aufgelegt und verwaltet derzeit Kapital für mehr als 350 amerikanische und internationale Investoren. Die 2019 gegründete Plattform EnCap Energy Transition wird von vier geschäftsführenden Gesellschaftern geleitet, die jeweils 30 bis 35 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und dem Betrieb von erneuerbaren Energien und der Stromerzeugung haben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.encapinvestments.com.

Über Mercuria Energy

Mercuria wurde 2004 gegründet und ist einer der weltweit größten unabhängigen Energie- und Rohstoffkonzerne, der die Wertschöpfungskette im Rohstoffsektor durch Technologie, Fachwissen und kohlenstoffarme Lösungen revolutioniert. Das Unternehmen hat sich fest als Vorreiter der Energiewende positioniert, wobei über 50 Prozent der neuen Investitionen in erneuerbare Energien und Übergangsenergie fließen. Mercuria hat wesentliche Beiträge zu Projekten in den Bereichen erneuerbare Energien, Energiespeicherung, Netzoptimierung, Recycling von kritischen Übergangsmineralien und Umweltprodukte geleistet und damit sein Engagement für eine nachhaltige Zukunft unter Beweis gestellt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.mercuria.com.

Über Parliament Energy Holdings LLC

Parliament Energy Holdings LLC ("Parliament Energy") ist eine Partnerschaft zwischen EnCap und Mercuria, die Anlagen für erneuerbare Energien und Energieinfrastruktur wie Batteriespeicher entwickeln, besitzen und betreiben wird. Die erste Anlage von Parliament Energy ist Parliament Solar, eine Solaranlage im Versorgungsmaßstab (640MWdc 480MWac) in der Houston Zone des Electric Reliability Council of Texas ("ERCOT"). Sobald es in Betrieb ist, wird Parliament Solar kostengünstigen Strom erzeugen, der dem Äquivalent von 130.000 Haushalten im Großraum Houston entspricht. Das Projekt wird jährlich 672.000 Tonnen CO2 im Vergleich zu den Emissionen herkömmlicher Kraftwerke ersetzen. Waller County und der Waller Independent School District werden von erheblichen Steuereinnahmen und Zahlungen aus dem Projekt profitieren. Parliament Energy rechnet mit mehr als 300 Arbeitsplätzen während der zweijährigen Bauzeit und fünf Vollzeitarbeitsplätzen während des Betriebs, wobei das Ziel darin besteht, lokale Mitarbeiter einzustellen. Parliament wird sich bemühen, in Abstimmung mit der lokalen Bevölkerung Projekte zum Schutz der Umwelt und zur Verbesserung der Umweltverträglichkeit vor Ort durchzuführen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.parliamentsolar.com.

Über Solar Proponent LLC

SolarPro ist ein Portfoliounternehmen von EnCap Investments. SolarPro hat es sich zur Aufgabe gemacht, das enorme Potenzial der Solarenergie zu nutzen, um eine nachhaltige Strominfrastruktur zu schaffen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Energiesektor konzentriert sich das SolarPro-Team darauf, durch verantwortungsvoll entwickelte Solarprojekte Werte für Investoren, Gemeinden und Landbesitzer zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.solarproponent.com.

Über Ideematec

Ideematec ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Hochleistungs-Solarnachführsystemen mit nordamerikanischem Hauptsitz in Arizona. Die Gruppe verfügt über 14 Jahre Erfahrung im Bereich globaler Nachführsysteme und kann auf eine internationale Erfolgsbilanz von über 5 GW verweisen. Das flexible Nachführsystem-Design von Ideematec bietet eine einfache Installation, einen zuverlässigen Betrieb und hohe Erträge. Ideematec war der Pionier des 2P-Hochspannungs- safeTrack Horizon H4-Nachführsystems, das mit der patentierten entkoppelten Antriebstechnologie arbeitet. Sein Nachfolger, der L:TEC Horizon, der in 1P und 2P erhältlich ist, baut auf dieser branchenführenden Innovation mit einer patentierten Technologie auf, die das System stabilisiert, indem sie das Nachführsystem an jeder Position einrastet. Beide Formate bieten eine branchenführende 15-jährige Systemgarantie. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ideematec.com.

