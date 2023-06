AccorInvest, Europas führender Hoteleigentümer, -investor und -betreiber, gibt die Ernennung von Damien Leveillé Nizerolle zum Chief Investment Officer bekannt. Er tritt dem Executive Committee der Gruppe bei, um das Ziel von AccorInvest, den Wert und die Rentabilität seines Hotelportfolios in Europa zu steigern, bestmöglich zu unterstützen.

AccorInvest hat von seinem im Jahr 2020 eingeleiteten Transformationsplan profitiert und erzielte im Jahr 2022 eine solide operative Leistung und kehrte in die Gewinnzone zurück. In diesem Zusammenhang hat die Gruppe beschlossen, die Umsetzung ihres strategischen Plans zu beschleunigen, welcher darauf abzielt, ihr Portfolio auf die profitabelsten Assets in Europa im Economy- und Mid-Scale-Segment zu konsolidieren.

Damien Leveillé Nizerolle wird sein gesamtes Wissen und seine Erfahrung im Bereich der Immobilieninvestitionen und -veräußerungen in AccorInvest einbringen und dazu beitragen, das Unternehmen auf zukünftige Wachstumsprojekte vorzubereiten.

"Ich freue mich sehr, bei AccorInvest einzusteigen, um die europäische Marktführerschaft und die einzigartige Positionierung als Hotelinvestor und -betreiber im Economy- und Mid-Market-Segment zu festigen. Als Mitglied des Exekutivkomitees und Chief Investment Officer der Gruppe beabsichtige ich, meine gesamte Erfahrung in der Verwaltung von Immobilien-Assets in den Dienst des ehrgeizigen Plans zur Konsolidierung des Portfolios und der Entschlossenheit der Gruppe in Bezug auf ESG zu stellen", sagt Damien Leveillé Nizerolle.

Bevor er zu AccorInvest kam, war Damien Group Investment Director bei Unibail Rodamco-Westfield, wo er solide Erfahrungen im Management von Immobilienprojekten auf internationaler Ebene sammeln konnte.

Er leitete sehr umfangreiche Transaktionen, die sowohl Übernahmen als auch Veräußerungen umfassten und verschiedene Formen der Strukturierung, einschließlich Joint Ventures, beinhalteten.

Zu seinen Erfolgen gehören die Übernahme von Westfield, einem an der Börse in Sydney notierten Unternehmen, Zlote Tarasy in Polen, der Verkauf von Comexposium in Frankreich, Einkaufszentren wie Carré Sénart in Frankreich, Shopping City Süd in Österreich, Aupark in der Slowakei sowie der Verkauf und Erwerb von Immobiliengesellschaften in mehreren europäischen Ländern.

Damien begann seine Karriere als Notar, bevor er 2001 zu Klépierre als Leiter der Abteilung für Rechtsangelegenheiten und internationale Entwicklung kam. Im Jahr 2007 kam er als Chefsyndikus zu Unibail-Rodamco, bevor er 2014 zum Groupe Investment Director ernannt wurde.

Damien ist 50 Jahre alt und hat einen Abschluss der Ecole de Notariat de Rouen und einen Master-Abschluss in Corporate Finance von Sciences Po Paris. Er ist außerdem ein Absolvent des Institut des Hautes Études de Défense Nationale.

