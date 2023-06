Chuzhou, China (ots/PRNewswire) -Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd. (Solar N Plus), ein Produktionsexperte für die TOPCon-Technologie, freut sich bekanntgeben zu können, dass es die prestigeträchtige Dun & Bradstreet (D & B) 4A1-Bewertung erhalten hat, was auf seine hervorragende finanzielle Stärke und seine Kreditbedingungen hinweist. Diese Anerkennung festigt die Position des Unternehmens als zuverlässiger und glaubwürdiger Akteur in der Solarenergieindustrie weiter.D & B ist seit fast 200 Jahren ein führender globaler Anbieter von Geschäftsentscheidungsdaten und -analysen, und sein renommiertes Ratingsystem bewertet die finanzielle Stärke und Kreditbedingungen von Unternehmen. Laut dem Geschäftsinformationsbericht für Solar N Plus von D&B wurde das Unternehmen mit der prestigeträchtigen D&B-Bewertung von 4A1 ausgezeichnet. Dieses Rating weist auf eine robuste Finanzlage hin, wobei der Wert des Sachvermögens zwischen 85.000.000 und 449.000.000 liegt. Darüber hinaus hat Solar N Plus eine Gesamtbonitätsbewertung von 1 erhalten, was ein hohes Maß an Kreditwürdigkeit bedeutet. Insgesamt gehört Solar N Plus zu der geschätzten Quality Group und zeigt seine branchenführende Leistung."D & B ist eine der renommiertesten globalen Kreditauskunfteien für Unternehmen, und ihre Berichte sind seit langem für zahlreiche Finanzinstitute eine wichtige Referenz bei der Bewertung von Unternehmenskrediten und -risiken", sagte Ashley Wang, General Manager für internationalen Vertrieb und Marketing bei Solar N Plus: "Das Erreichen einer so hohen Bewertung hängt eng mit dem unerschütterlichen Fokus von Solar N Plus auf nachhaltige Entwicklung, stabile Betriebsabläufe und starke finanzielle Gesundheit zusammen."Solar N Plus setzt sich dafür ein, den Wert seiner Solarprodukte kontinuierlich zu steigern und Vertrauen von globalen Kunden und dritten Organisationen zu gewinnen. In Zukunft wird Solar N Plus weiterhin mit globalen Partnern zusammenarbeiten, um die globale Einführung sauberer Energie zu beschleunigen und zum kohlenstoffarmen Übergang einen Erfolgsbeitrag zu leisten.Über Solar N PlusSolar N Plus ist ein erfahrener Hersteller und Anbieter von Solarzellen und -modulen. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit bietet das Unternehmen effiziente und zuverlässige Lösungen für den Markt für erneuerbare Energien.Weitere Informationen finden Sie auf www.solarnplus.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/solar-n-plus-erreicht-das-hohe-rating-4a1-bei-dun--bradstreet-301849452.htmlPressekontakt:Iris Zhu +8618297306069Original-Content von: Solar N Plus New Energy Technology Co., LTD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095941/100908150