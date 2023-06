BERLIN (dpa-AFX) - Viele Apotheken in ganz Deutschland sollen am Mittwoch aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung geschlossen bleiben. Arzneimittel sollen aber weiterhin über Notdienstapotheken erhältlich sein, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände mitgeteilt hatte. Die Branche will mit dem Protesttag auf Personalnot und Mehraufwand wegen Lieferengpässen von Medikamenten hinweisen. Sie beklagt außerdem eine seit Jahren unzureichende Finanzierung und fordert deshalb Honoraranhebungen. Ende März gab es bundesweit noch 17 939 Apotheken - das war der niedrigste Stand seit mehr als 40 Jahren./sam/DP/stw