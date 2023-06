Leonteq AG / Schlagwort(e): Personalie

MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ ERNENNT NEUEN CHIEF FINANCIAL OFFICER Zürich, 14. Juni 2023 | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Der Verwaltungsrat von Leonteq AG (SIX: LEON) hat Antoine Boublil per 1. Januar 2024 zum Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Er tritt damit die Nachfolge von Marco Amato an, der, wie bereits angekündigt, Ende August 2023 zurücktreten wird. Hans Widler, Head Financial Management seit 2015, wird per 1. September 2023 zum CFO ad interim ernannt. Nach einem umfassenden Suchprozess hat der Verwaltungsrat von Leonteq AG Antoine Boublil per 1. Januar 2024 zum Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt, vorbehältlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Antoine Boublil (geb. 1975) ist seit 2016 Chief Financial Officer der Credit Suisse (Schweiz) AG, wo er für die finanzielle Führung der «Swiss Bank» der Credit Suisse verantwortlich ist. Darüber hinaus ist er derzeit Präsident des Verwaltungsrats der Bank Now AG, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Credit Suisse, sowie Vorsitzender der Geschäftsführung der Swisscard AECS GmbH, einer führenden Kreditkartengesellschaft im Besitz von Credit Suisse und American Express. Von 2013 bis 2016 arbeitete Antoine Boublil als Chief Financial Officer bei der Cembra Money Bank AG, wo er für den Börsengang der Bank in der Schweiz verantwortlich war. Davor war er mehr als 15 Jahre bei der General Electric Group in verschiedenen internationalen Finanzfunktionen tätig, unter anderem als CFO von GE Money Bank Schweiz, als CFO von GE Money Bank Frankreich und CFO von GE Healthcare Diagnostic Imaging Equipment EMEA. Antoine Boublil ist französischer Staatsbürger und hat einen Abschluss der Sciences Po Paris in Wirtschaft und Finanzen. Er hat zudem einen Master in Wirtschaft und Unternehmensstrategie und einen DEUG in Mathematik und Wirtschaft an der Universität Paris Dauphine absolviert. Wie am 9. Februar 2023 angekündigt, wird Marco Amato, Chief Financial Officer, per 31. August 2023 von seiner Funktion zurücktreten. Hans Widler wurde zusätzlich zu seinen bestehenden Aufgaben zum CFO ad interim vom 1. September bis 31. Dezember 2023 ernannt und wird als ständiger Teilnehmer an den Sitzungen der Geschäftsleitung der Gruppe partizipieren. Hans Widler (Jahrgang 1974) ist Schweizer Staatsbürger und stiess 2013 als Head Accounting zu Leonteq; seit 2015 ist er Head Financial Management der Gruppe. Während seiner Amtszeit hat er die Budgetierungs- und strategischen Planungsprozesse der Gruppe erheblich gestärkt und ein modernes Management-Informationssystem für das Ertrags- und Kostenmanagement implementiert. Zuvor war er in leitenden Funktionen im Finanzbereich bei Clariden Leu, Coutts & Co und in der Wirtschaftsprüfung bei KPMG tätig. Hans Widler ist eidgenössisch diplomierter Wirtschaftsprüfer und besitzt einen TRIUM Executive MBA von NYU Stern New York, HEC Paris und LSE London. Lukas Ruflin, CEO von Leonteq: «Wir freuen uns, Antoine Boublil als unseren neuen CFO anzukündigen. Er bringt eine Fülle an relevanter Erfahrung mit und hat eng mit Investoren, Rating-Agenturen und anderen Stakeholdern zusammengearbeitet. Wir sind überzeugt, dass sein tiefes Verständnis der Finanzdienstleistungsbranche und seine Führungsqualitäten zur weiteren erfolgreichen Umsetzung unserer Strategie beitragen werden, einschliesslich der Aufnahme neuer Finanzdienstleistungsunternehmen als White-Labelling-Partner in unser Ökosystem für Investmentlösungen.» Er fügte hinzu: «Hans Widler geniesst bei Leonteq hohes Ansehen und Vertrauen, und wir danken ihm, dass er die Rolle des CFO interimistisch übernommen hat. Wir möchten auch Marco Amato nochmals für seine beträchtlichen Beiträge danken und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.» KONTAKT

Media Relations

+41 58 800 1844

media@leonteq.com Investor Relations

+41 58 800 1855

investorrelations@leonteq.com LEONTEQ

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern in Europa, dem Mittleren Osten und Asien präsent. Leonteq AG ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON). www.leonteq.com DISCLAIMER This press release issued by Leonteq AG (the "Company") serves for information purposes only and does not constitute research. This press release and all materials, documents and information used therein or distributed in the context of this press release do not constitute or form part of and should not be construed as, an offer (public or private) to sell or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for shares or other securities of the Company or any of its affiliates or subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copies of this press release may not be made available (directly or indirectly) to any person in relation to whom the making available of the press release is restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by law. This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect", "target" "forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against the background of these uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or circumstances, except as required by applicable law or regulation.

