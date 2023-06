DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GENEHMIGUNGSVERFAHREN - Bund und Länder werden sich auch auf dem für Donnerstag anberaumten Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nicht auf einen Pakt verständigen, um Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Zwar steht das Thema zum wiederholten Mal auf der Tagesordnung des Treffens. Allerdings werde der Bund allenfalls einen Bericht abgeben. Beratungen seien nicht vorgesehen, erfuhr das Handelsblatt aus Regierungskreisen. Hendrik Wüst, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und stellvertretender Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz kritisierte: "Die Bundesregierung stoppt ausgerechnet dort brutal ab, wo es endlich deutlich mehr Tempo bräuchte." (Handelsblatt)

KI - Bundesverkehrs- und -digitalminister Volker Wissing (FDP) hat mit Blick auf die von der Europäischen Union angestrebte KI-Regulierung auf Praktikabilität und international einheitliche Standards gepocht. "Es ist entscheidend, dass wir uns bei den Verhandlungen zum AI Act auf vernünftige, praktikable Regeln für KI konzentrieren", sagte der FDP-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Ich setze mich parallel auf G7-Ebene dafür ein, dass es international Mindeststandards für KI gibt, die unseren demokratischen Werten entsprechen. Dazu werde ich mich noch dieses Jahr mit den Digitalministern der G7-Staaten beraten."

SCHIFFFAHRT - Frankreich wirbt im Vorfeld eines von Emmanuel Macron in diesem Monat veranstalteten Gipfels um Unterstützung für eine globale Abgabe auf Treibhausgasemissionen in der Schifffahrt. Mehrere Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind, sagten, Frankreich wolle sich mit anderen Ländern zusammenschließen, um einen gemeinsamen Aufruf an die Mitglieder der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation der Vereinten Nationen zu richten, sich auf ihrer Tagung im Juli auf eine solche Abgabe zu verständigen. (FT)

