Autozone Aktie - der Platow Brief sieht in der Aktie der Autozone Inc. (ISIN: US0533321024) einen klaren Kauf. Fundamental überzeugende Kennziffern - starkes, andauerndes Wachstum.Aktienrückkäufe seit Jahren. Und dazu EPS-Steigerungen über Jahre - letzte 5 Jahre durchschnittlich 22%. Für Platow eine klare Sache. KAUFEN. Autozone - Qualität zum fairen Preis Eine Autozone-Filiale in Kalifornien. © TaurusEmerald CC BY-SA 4.0 Der Kursverlauf der Autozone-Aktie spricht Bände: In den vergangenen fünf Jahren hat der Fachhändler für Autoersatzteile einen Kursgewinn von 260% erzielt, während der S&P 500 ...

