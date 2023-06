Die strategische Beteiligung erfolgt über einen Erwerb der Anteile der Altgesellschafter. Mehr als 150 Megawatt an Photovoltaik-Projekten in Deutschland aus der Transaktion sollen 2024 ans Netz gehen.Vor einem Jahr kündigte der Hamburger Investor Jörn Reinecke an, eine Milliarde Euro in Photovoltaik- und Windkraftprojekte investieren zu wollen. Verträge für Projekte mit 300 Megawatt Gesamtleistung hatte er sich mit seinem neu gegründeten Unternehmen Green Fox Energy bereits gesichert. Nun der nächste Schritt: Green Fox Energy hat 50 Prozent der Anteile am Photovoltaik-Projektentwickler ON Energy ...

