Anzeige
Mehr »
Login
Mittwoch, 14.06.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 690 internationalen Medien
Gelegenheit? Was Sie schon immer über Nugen Medical wissen wollten…
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3CN9S | ISIN: IE00BLRPRR04 | Ticker-Symbol: WRLD
Tradegate
13.06.23
15:45 Uhr
4,505 Euro
+0,014
+0,31 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
4,4604,49708:55
4,4354,47309:04
PR Newswire
14.06.2023 | 08:06
70 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, June 14

Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF5.919200 USDIE00BJXRZJ4013 June 2023

Rize Medical Cannabis and Life Science ETF
(LEI: 635400APZ9NSBOKN3Q24)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF2.714400 USDIE00BJXRZ27313 June 2023

RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.248400 USDIE00BLRPQH3113 June 2023

RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF
(LEI: 635400EBRBEVXRFT5B57)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.916400 USDIE00BLRPQJ5413 June 2023

RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX1248)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF 4.821600 USDIE00BLRPRR0413 June 2023

RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI: LEI 635400LYAWYIKLU7RN49)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF3.342400 USDIE00BLRPRQ9613 June 2023

RIZE EM INT & ECOM ETF
(LEI: 63540016XNJKGYGUOH32)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.183500 USDIE000HJV1VH313 June 2023

RIZE PET CARE UCITS ETF
(LEI: 635400MWOBSXSFYVHJ48)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.836200 USDIE000QRNAC6613 June 2023

RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF5.228400 USDIE000RMSPY3913 June 2023

Das sind die KI-Gewinner
Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist!
Hier klicken
© 2023 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.