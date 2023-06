DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

TAGESTHEMA

Die zuletzt starken Daten zum US-Stellenmarkt haben wenig an der Debatte innerhalb der Federal Reserve über eine Pause bei den Zinserhöhungen geändert. Sie erhöhten jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbanker eine Zinspause im Juni mit einer stärkeren Präferenz für eine spätere Zinserhöhung in diesem Jahr verbinden werden. Die Jobdaten hatten deutlich gemacht, wie schwierig es für Fed-Chef Jerome Powell ist, das Federal Open Market Committee (FOMC) von der Idee einer Zinspause zu überzeugen - die Kluft zwischen den Ansichten dürfte gewachsen sein. Notenbanker, die dafür plädiert hatten, dass die Zentralbank die Zinsschritte verlangsamen sollte, um die Auswirkungen der bisherigen Schritte zu untersuchen, dürften immer noch dazu neigen, eine Zinserhöhung im Juni auszulassen und die Zinsen im Juli anzuheben, wenn die Wirtschaftstätigkeit solide bleibt. Notenbanker, die schon vor dem Jobreport eine Zinserhöhung im Juni befürwortet hatten, werden noch stärker von deren Notwendigkeit überzeugt sein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/Delivery Hero SE, HV

10:00 DE/Dermapharm Holding SE, HV

10:00 DE/Instone Real Estate Group SE, HV

11:00 DE/Cancom SE, HV

14:00 US/Blackrock Inc, Investorentag

Im Laufe des Tages:

- DE/Deutsche Bahn und Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG),

Fortsetzung der Tarifverhandlungen (bis 16.6)

- DE/Software AG, Ende der Annahmefrist im Zuge des Übernahmeangebots

der Holdinggesellschaft Mosel Bidco SE

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende FCR Immobilien 0,11 EUR 2G Energy 0,14 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Großhandelspreise Mai - GB 08:00 BIP April PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,5% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+0,3% gg Vj 08:00 Handelsbilanz April PROGNOSE: -17,6 Mrd GBP zuvor: -16,4 Mrd GBP 08:00 Industrieproduktion April PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-1,6% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+2,0% gg Vj - EU 11:00 Industrieproduktion April Eurozone PROGNOSE: +0,5% gg Vm/-0,8% gg Vj zuvor: -4,1% gg Vm/-1,4% gg Vj - US 14:30 Erzeugerpreise Mai PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung sowie Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation, Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Chairman Powell Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 5,00% bis 5,25% zuvor: 5,00% bis 5,25%

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.222,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.372,25 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 14.915,75 +0,0% Nikkei-225 33.561,09 +1,6% Schanghai-Composite 3.242,49 +0,3% Hang-Seng-Index 19.490,35 -0,2% +/- Ticks Bund -Future 133,41 +5 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 16.230,68 +0,8% DAX-Future 16.243,00 +0,6% XDAX 16.236,63 +0,6% MDAX 27.473,14 +0,6% TecDAX 3.249,53 +0,6% EuroStoxx50 4.347,55 +0,7% Stoxx50 3.992,09 +0,5% Dow-Jones 34.212,12 +0,4% S&P-500-Index 4.369,01 +0,7% Nasdaq-Comp. 13.573,32 +0,8% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,36 -98

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der positiven Stimmung an den Aktienbörsen rechnen Händler auch am Mittwoch. Der DAX dürfte versuchen, sich weiter von der 16.200er-Marke nach oben abzulösen. Der Tag steht ganz im Zeichen der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend. Nach der wie erwartet gefallenen US-Inflationsrate (CPI) vom Vortag stellen sich die Märkte nun klar auf eine "Zinspause" ein. Mit plus 4,0 Prozent wiesen die Preise in den USA den geringsten Anstieg in zwei Jahren auf. Dies stützt sich zum Teil aber auf statistische Basiseffekte, da der größte Preissprung bereits in den Vormonaten stattgefunden hatte. Weiteren Aufschwung könnte die gute Laune aber erhalten, wenn auch die am Nachmittag anstehenden US-Erzeugerpreise (PPI) geringer als erwartet gestiegen sein sollten. Schließlich gelten sie als Vorlaufindikator für die Verbraucherpreise.

Rückblick: Die US-Inflationsrate war auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren zurückgegangen. Die Erwartungen verfestigten sich, dass die Fed die Zinserhöhungen nun erst einmal aussetzt. Gestützt wurde die Stimmung zudem von der Hoffnung auf weitere Stimuli in China. Davon profitierten vor allem Aktien mit hohem China-Bezug wie die deutschen Autohersteller oder Siemens. Daneben waren nach starken Geschäftszahlen von Oracle Unternehmen mit hohem Cloud-Anteil gesucht. Der Stoxx-Index der Auto-Aktien legte um 1 Prozent zu. Größter Gewinner war der Index der von China abhängigen Roh- und Grundstofftitel mit einem Plus von 2,7 Prozent. Redcare Pharmacy gewannen 7 Prozent, Docmorris 24 Prozent. Für Zuversicht sorgte die Ankündigung, dass das mehrfach verschobene E-Rezept nun endlich am 1. Juli starten soll. Zudem streiken am Mittwoch die Präsenzapotheken in Deutschland. die Streik dürfte der Online-Konkurrenz nützen.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Siemens (+2,3%) stiegen auf ein Allzeithoch mit China-Spekulationen, SAP (+1,3%) dank Oracle auf ein neues Jahreshoch. Sollte sich die Neubewertung von SAP und Siemens fortsetzen, stützte das auch den DAX stark. Denn die beiden Aktien sind die Schwergewichte im DAX mit einem Anteil am Index von zusammen etwa 20 Prozent. Adidas legten nach einem weiteren positiven Analysenkommentar 2,3 Prozent zu, Commerzbank mit möglichen weiteren Aktienrückkäufen 1,8 Prozent. Siemens Energy (-0,8%) grenzten ihre Verluste mit der Einigung zur Integration von Gamesa am Nachmittag deutlich ein. Positiv werteten Händler einen Zukauf bei Dürr (+5,9%).

XETRA-NACHBÖRSE

Der XDAX konnte die tagsüber erzielten Gewinne verteidigen. Einzelwerte fielen nicht durch größere Kursbewegungen auf.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Die Kauflaune hat am Dienstag angehalten. Denn die US-Inflation ist exakt wie erwartet im Mai auf Jahressicht gesunken - auch in der Kernrate - und stand somit weiteren Käufen bei Aktien nicht im Wege. Gestützt wurde der Markt auch von Zinssenkungen in China. Unter den Einzelwerten zogen Oracle um 0,2 Prozent an. Der Konzern ist in seinem vierten Geschäftsquartal kräftig gewachsen und hat die Erwartungen übertroffen. Home Depot hat die gesenkte Jahresprognose bestätigt. Der Kurs gab 0,2 Prozent nach. Der Agrarkonzern Bunge schließt sich mit der Glencore-Agrartochter Viterra zusammen. Bunge stiegen um 2,5 Prozent. NexTier Oilfield Solutions (+10,4%) und Patterson-UTI Energy (+6,8%) führen Gespräche über eine mögliche Fusion. Für Manchester United ging es um 13,8 Prozent nach oben. Scheich Jassim bin Hamad al-Thani aus Katar wird als bevorzugter Bieter für den Klub benannt werden. Duke Energy verkauft ihr Geschäft mit kommerziellen erneuerbaren Energien für 2,8 Milliarden Dollar an Brookfield Renewable. Die Titel von Duke Energy gaben 0,7 Prozent nach, während die Brookfield-Aktien 6,2 Prozent absackten.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,69 +11,5 4,58 27,2 5 Jahre 4,01 +11,1 3,90 0,7 7 Jahre 3,93 +11,3 3,82 -3,5 10 Jahre 3,83 +9,6 3,74 -4,6 30 Jahre 3,93 +5,2 3,88 -3,6

Am Rentenmarkt gaben die Notierungen trotz der Inflationsdaten deutlich nach, nachdem sie unmittelbar nach den Daten noch zugelegt hatten. Teilnehmer verwiesen darauf, dass bereits im Vorfeld eine Zinspause eingepreist worden war. Und in Anbetracht der anhaltend starken Kerninflation gingen Anleger weiter davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Juli bei über 60 Prozent liege. Zudem war Sicherheit angesichts der risikofreudigen Grundstimmung nicht gefragt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:28 Uhr % YTD EUR/USD 1,0782 -0,1% 1,0790 1,0794 +0,7% EUR/JPY 151,10 -0,1% 151,29 151,20 +7,7% EUR/CHF 0,9762 -0,0% 0,9767 0,9780 -1,4% EUR/GBP 0,8554 -0,0% 0,8555 0,8562 -3,3% USD/JPY 140,12 -0,1% 140,22 140,08 +6,9% GBP/USD 1,2605 -0,1% 1,2613 1,2606 +4,2% USD/CNH 7,1746 +0,0% 7,1730 7,1692 +3,6% Bitcoin BTC/USD 25.961,20 +0,5% 25.844,20 25.819,88 +56,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Wie auch Anleihen war der Dollar als sicherer Hafen nicht gefragt. Aber auch wegen der Inflationsdaten geriet er unter Druck. Der Dollarindex büßte 0,3 Prozent ein. Während bei der EZB am Donnerstag fest mit einer Zienserhöhung gerechnet wird, erwarten Teilenehmer bei der Fed keinen Zinsschritt.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,57 69,42 +0,2% +0,15 -12,9% Brent/ICE 74,54 74,29 +0,3% +0,25 -11,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise zeigten sich sehr fest. Das Kartell Opec hat seine Bemühungen um eine Verknappung am Ölmarkt im Mai verstärkt, indem eine Handvoll der wichtigsten Mitglieder ihre Fördermengen aus freien Stücken wie geplant drastisch gesenkt hat. Der Rückgang deutet darauf hin, dass die Mitglieder der Gruppe ihr im April angekündigtes Versprechen, ihre gemeinsame Fördermenge zu reduzieren, weitgehend eingehalten haben. Gestützt wird der Preis aber auch durch Nachfragespekulationen in China verbunden mit wirtschaftlichen Stimuli.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.946,95 1.943,77 +0,2% +3,18 +6,8% Silber (Spot) 23,81 23,68 +0,6% +0,13 -0,7% Platin (Spot) 982,10 981,50 +0,1% +0,60 -8,0% Kupfer-Future 3,83 3,83 -0,0% -0,00 +0,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Steigende Marktzinsen und die niedrigste US-Inflation seit zwei Jahren drückten den Goldpreis ins Minus.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-KRIEG

Die Ukraine erhält inmitten ihrer Gegenoffensive gegen russische Truppen weitere US-Militärhilfen im Umfang von 325 Millionen US-Dollar. Die USA liefern der Ukraine unter anderem Luftabwehrraketen, Panzerabwehrwaffen, Artilleriemunition und Panzerfahrzeuge, wie das US-Außenministerium am Dienstag mitteilte.

GRENZKONTROLLEN EU

Die EU-Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament haben sich darauf geeinigt, das Aufklebersystem in Reisepässen zugunsten einer digitalen Lösung für Schengen-Visa zu ersetzen.

BEZIEHUNGEN FRANKREICH - RUSSLAND

Frankreich wirft Russland digitale Manipulationsversuche mit Hilfe gefälschter Webseiten vor. Die französischen Behörden hätten Belege für eine "digitale Kampagne der Desinformation gegen Frankreich", erklärte Außenministerin Catherine Colonna. Staatliche russische Stellen seien daran beteiligt.

HEIZUNGSGESETZ

Das umstrittene Heizungsgesetz kommt doch noch in dieser Woche in den Bundestag, nachdem die Koalition eine grundsätzliche Verständigung dazu erreicht hat. Vorgesehen ist nun unter anderem eine stärkere Verzahnung mit der kommunalen Wärmeplanung und eine Entscheidungszeit für den Bestand bis zum Inkrafttreten der Planung voraussichtlich im Jahr 2028.

NATO-BEITRAG DEUTSCHLAND

Der deutsche Beitrag zur Finanzierung des Nato-Militärbündnisses wird in diesem Jahr kräftig steigen. Veranschlagt seien deutsche Zahlungen von bis zu 537 Millionen Euro - nach 446 Millionen im vergangenen Jahr, was einem Plus von mehr als 20 Prozent entspricht. Grund dafür ist der massive Anstieg des Nato-Gesamtbudgets auf 3,32 Milliarden Euro im aktuellen Jahr gegenüber 2,6 Milliarden Euro im Vorjahr.

US-ÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,0 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 1,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,1 Millionen Barrel nach plus 2,4 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,3 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,1 Millionen Barrel.

DOKUMENTENAFFÄRE USA

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat in der Dokumentenaffäre die Vorwürfe vor Gericht zurückgewiesen und in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert.

FRAPORT

Die Erholung des Verkehrs am Frankfurter Flughafen von der Corona-Pandemie hat sich auch im Mai mit einem stabilen Anstieg fortgesetzt. Rund 5,1 Millionen Fluggäste nutzen den Rhein-Main-Hub im vergangenen Monat, ein Plus von 12,2 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2022. Von den Passagierzahlen im Mai 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 17,5 Prozent entfernt, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. Das Cargo-Aufkommen blieb aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Abkühlung rückläufig und lag mit 155.963 Tonnen um 10,2 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum.

AURUBIS

setzt seinen Wachstumskurs fort und will seine Kapitalallokation künftig noch stärker daran ausrichten. Wie der Konzern auf seinem Kapitalmarkttag 2023 ausführte, sollen bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025/26 in über acht strategische Wachstumsprojekte 1,2 Milliarden Euro investiert werden. Die acht Projekte sollen ab dem Geschäftsjahr 2024/25 positive EBITDA-Beiträge liefern, die bis zum Geschäftsjahr 2029/30 kumuliert auf 1,3 Milliarden Euro steigen und damit die Investitionsausgaben übertreffen sollen. Finanziert werden diese und zukünftige Investitionen vor allem aus eigenen Mitteln.

SOFTWARE AG

Die US-Beteiligungsgesellschaft Silver Lake verzichtet bei dem Angebot für die Software AG zunächst auf eine Mehrheit. "Silver Lake benötigt keine Mehrheitsbeteiligung, um das Angebot zu finanzieren oder seine Investitionsstrategie umzusetzen", teilte der Investor mit. Der Verzicht auf die Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus eine Aktie unterstreiche Silver Lakes starke langfristige Unterstützung für das Managementteam und die Strategie der Software AG.

LOGITECH

CEO Bracken Darrell ist zurückgetreten. Dies teilte das Unternehmen am späten Dienstag mit. Logitech, das Peripheriegeräte für PCs, Tablets und andere digitale Plattformen entwickelt und herstellt, informierte ferner darüber, dass Board-Mitglied Guy Gecht als Interims-CEO einspringen wird, während die Suche nach einem Nachfolger im Gange ist.

