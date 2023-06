Antoine Boublil tritt die Nachfolge von Marco Amato an, der wie bereits angekündigt Ende August 2023 zurücktreten wird,Zürich - Der Derivate-Spezialist Leonteq holt sich seinen neuen Finanzchef bei der Credit Suisse. Antoine Boublil, Finanzchef bei der Swiss Bank der CS, wechselt per 1. Januar 2024 in gleicher Position zu Leonteq. Boublil trete damit die Nachfolge von Marco Amato an, der - wie bereits angekündigt - Ende August 2023 zurücktreten wird, teilte Leonteq am Mittwoch mit. Hans Widler...

Den vollständigen Artikel lesen ...