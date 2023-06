News von Trading-Treff.de Freie Fahrt im DAX zum Allzeithoch? Der Nasdaq zeigt sich im neuen Trend und diese Trading-Ideen am FED-Tag 14.06.2023 stehen an. Dynamischer Wochenstart setzt sich zum FED-Tag fort Nach dem Ausbruch über die Abwärtstrendlinie am Montag, welche hier noch einmal dargestellt ist, erfolgte am Dienstag die Fortsetzung: Das Ergebnis war dann in der Morgenanalyse vom 13.06.2023 deutlich zu sehen: Mit einem neuen GAP eröffnete ...

