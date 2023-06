HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4422/ Veronika Rief war langjährige Topmanagerin der UniCredit-Gruppe im Investmentbanking und ist seit 2010 mit Rief Financial Communications unternehmerisch tätig. Vor kurzem war sie noch in Usbekistan und jetzt auf meiner Showbühne. Wir reden über spannende wie herausfordernde Zeiten nicht nur in der Unternehmenskommunikation (zb im allgemeinen Schock nach 9/11 gleich ein Konzernstatement verfassen zu müssen), sondern auch jetzt mit riefcom, Veronikas Team begleitet Unternehmen bei ihren ersten Schritten auf die internationalen Märkte, dabei handelt es sich vor allem um Firmen aus aufstrebenden Märkten. Da sprechen wir über einen aktuellen Case in Taschkent, alles Sehr-Pre-IPO, aber ...

