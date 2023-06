Dorsten (ots) -Der rasante Ausbau der Nutzung von Solarenergie lässt sich nur realisieren, wenn auf alle Partner und alle Komponenten Verlass ist. EMC-direct unterstützt die Branche mit einem intelligenten Sortimentsmix UV-beständiger Produkte sowie maßgeschneiderten B2B-Servicepaketen mit nachhaltigen Mehrwerten. Auf der Intersolar 2023 (München, 14. bis 16. Juni 2023) informiert das Unternehmen an Stand C4.252 über aktuelle Produkthighlights und die Servicepakete. Druckfrisch zur Messe erscheint zudem ein neuer Sortimentskatalog.Bei der Realisation von Solarfreiflächenanlagen spielen Kabelschutz und Kabelbefestigung kostenseitig eine Nebenrolle. Doch wenn es um den zuverlässigen und effizienten Betrieb geht, stehen sie besonders im Fokus. EMC-direct (Dorsten) verfügt über umfassende Kompetenz und Erfahrung aus über 20 Jahren und sorgt mit bewährten Produktlösungen für höchste Sicherheit und Verlässlichkeit - insbesondere bei Freiflächenanlagen wie auch bei PV-Dachinstallationen.Zu den Sortiments-Highlights zählen unter anderem die garantiert zehn Jahre UV-beständigen HPER®-Kabelbinder mit hoher Witterungsbeständigkeit und extrem hoher Zugkraft, Solar-Kantenclips, bis zu 20 Jahre UV-beständige Wellrohre sowie verschiedene Werkzeuge der Qualitätsmarke TOOLOVA® speziell für Solaranwendungen. Komponenten namhafter Partner wie Stäubli Connectors (u.a. Original MC4 Stecker) runden das Solarsortiment optimal ab.Zudem hat das Unternehmen speziell für die Solarbranche maßgeschneiderte Servicepakete entwickelt. Viele namhafte Kunden im Solaranlagenbau schätzen die individuelle Betreuung sowie die leistungsstarke Logistik mit verlässlicher Baustellenbelieferung zum Wunschtermin. Ein weiterer nachhaltiger Vorteil: die Liefer- und Preissicherheit bei Abrufaufträgen mit bis zu 18 Monaten Laufzeit."Für 2023 rechnen wir mit einem Umsatzanteil im Solarbereich von rund 30 Prozent", berichtet EMC-direct-Geschäftsführer Thaddäus Nagy. Allein in den vergangenen 18 Monaten hat das Unternehmen über 150 neue Kunden in diesem Segment gewonnen - Projektentwickler zählen ebenso dazu wie Installationsunternehmen, die sich auf PV-Projekte spezialisiert haben.Thaddäus Nagy unterstreicht abschließend: "Wir sind stolz darauf, mit unseren Services und Produkten zu einer klimafreundlichen Energieerzeugung und damit zu mehr Nachhaltigkeit sowie intakten Lebensräumen auch für zukünftige Generationen beitragen zu können."Pressekontakt:Pressekontakt:Schönfeld PRHerr Oliver SchönfeldAnnette-von-Droste-Hülshoff-Straße 11C48161 Münster02534-6458877info@schoenfeld-pr.deOriginal-Content von: EMC-direct GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170565/5533109