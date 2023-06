EQS-Ad-hoc: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Personalie

SÜSS MicroTec SE: Burkhardt Frick wird neuer Vorstandsvorsitzender (CEO) von SÜSS MicroTec



14.06.2023

Garching, 14.06.2023 - Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec SE hat Burkhardt Frick in seiner heutigen Sitzung zum 11. September 2023 als Vorstandsmitglied und neuen Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens berufen. Frick ist seit rund 30 Jahren in der Hightech-Industrie tätig, davon rund 20 Jahre im Mobile Display- und Halbleitergeschäft von Philips und seit 2014 beim weltweit führenden Halbleiter-Equipment-Hersteller ASML. Dort unterstützt er den Vorstand als Vice President Corporate Marketing unter anderem bei der langfristigen Produkt- und Marktstrategie. Der Vertrag von Burkhardt Frick hat zunächst eine Laufzeit von drei Jahren. Frick folgt auf Dr. Bernd Schulte, der zum 11. September 2023 planmäßig in den Aufsichtsrat der Gesellschaft zurückkehrt. Kontakt:

SÜSS MicroTec SE

Sven Köpsel

Head of Investor Relations & Corporate Communications

Schleissheimer Strasse 90

85748 Garching, Deutschland

Tel.: +49 89 32007-151

Email: sven.koepsel@suss.com



