Der DAX konnte am Vortag erneut mit einem Gap-up bei 16.218 Punkten in den Handel starten und damit die Marke von 16.200 Punkten überspringen. Kurzfristig kam der DAX im Tagestief bis auf 16.088 Punkte zurück, konnte sich in der Folge aber wieder erholen und bei 16.230 Punkten aus dem Handel gehen. Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Mittwoch im Bereich von 16.210 Punkten leicht tiefer. Für den weiteren Kursverlauf steht nun die Leitzinsentscheidung ...

