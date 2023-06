Wien steht vor langsamer Korrektur des überteuerten WohnmarktesFLU AV - Flughafen Wien: Mai 2023 - Verkehrsergebnis: 3.469.536 Passagiere in der Flughafen-Wien-Gruppe LEON SW - CS-Schweiz-Finanzchef geht zu Leonteq Ampelkoalition erzielt Einigung über Verbot neuer GasheizungenFRA - Fraport AG: Fraport-Verkehrszahlen im Mai 2023: Passagierwachstum bleibt stabil WAC - Wacker Neuson strebt mit neuer Strategie deutliches Umsatzwachstum an SIE - Der Siemens-Konzern plant ein neues Werk für Automatisierungstechnik in Singapur. Dies habe der Vorstand vor einigen Wochen entschieden, erfuhr die Wirtschaftswoche aus Kreisen des Konzerns. Die Bekanntgabe werde in Kürze erfolgen. Das Investitionsvolumen wird auf einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag geschätzt. Das neue Werk wird ...

