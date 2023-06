Kapitalmarkt-Standpunkt von Kai Jordan, Vorstand der mwb Wertpapierhandelsbank AG:

"Experten warnen vor DAX - Absturz" titelte die Boulevardzeitung+ hinter der Bezahlschranke letzte Woche zum wiederholten Male.

"Gerade stieg der Dax auf Rekordniveau - jetzt stehen die Zeichen aber auf Tiefflug, und darüber kann auch der neue Tech-Hype um Künstliche Intelligenz (KI) nicht hinwegtäuschen. Denn in den USA und Europa droht eine Rezession, und auch die jüngsten Kursgewinne waren bei näherem Hinsehen nicht gerechtfertigt.", so das angebliche Kapitalmarktfachblatt weiter.

Erinnert an eine umgekehrte "Dienstmädchenhausse", wenn mit der Erkenntnis das nicht alles rund läuft auch noch der letzte und vermutlich eher uninformierte Privatanleger aus dem Markt gejagt wird.

Zitiert werden hier namhafte und seriöse Experten aus dem Inland und den USA, welche auf die fundamentalen Gefahren hinweisen und zum Teil sogar vor einer langjährigen Baisse warnen - Schreckensszenarien wie ein DAX von 12.000 Punkten werden beschworen. Hier werden weiter rezessionsbedingt schrumpfende Konsumausgaben als Gründe angeführt ergänzt um den Hinweis, dass dem US-Markt die Breite in der Aufwärtsbewegung fehlen würde. Ein großer Teil würde von den großen Tech-Werten und insbesondere Nvidia (Semiconductor für KI) getragen.

Die "Horror-Kurve bei den Anleihen" nennt das Boulevardblatt+ die invertierte US-Zinskurve. Und sieht weitere Risiken in einer hohen "Short-Seller-Quote" beim DAX sowie dem "nicht beigelegten US-Schuldenstreit". Das der Kompromiss "noch vom Kongress gebilligt werden müsse", was "in den kommenden Wochen noch für Nervosität und Kursschwankungen" sorgen könnte. Warum dieser letzte Punkt am 06.06.2023 ein politisches Problem ist, wird für immer ein Geheimnis der Experten bleiben, denn der Kongress hatte diesen jedenfalls bereits am 02.06.2023 durchgewinkt.

Insgesamt ein spannender und reißerischer Eintopf, der hier angerührt wurde.

Aus unserer Sicht werden hier viele Dinge verkannt. Bereits Anfang der 90er Jahre erkannte der junge US-Präsident Bill Clinton, dass sein Land in die "Datenautobahn", ...

