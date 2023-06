Die Aktien von Rheinmetall sind am Vortag wie erwartet im Bereich des 50er-EMA im Tageschart nach unten abgeprallt und könnten damit die Erholung im übergeordneten Abwärtstrend beendet haben. Es könnte nun ein weiterer Kursrückgang folgen. Am Vortag hieß es im Insight: "Die Erholung in der Extension könnte im Bereich des 50er-EMA auslaufen, der oft als Anlaufmarke einer sich ausdehnenden Erholung gilt. In der Folge könnten die Aktien hier wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...