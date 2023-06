Bei den im Titel genannten Aktie(n) gab es auffällig viel Handelsaktivität in den unten beschriebenen Sondersituationen. In den Klammern die Anzahl der wikifolios, die die Aktie getradet haben. Fear of missing out - In den letzten 7 Tagen wurden diese Aktien (die im Zeitraum zumindest 5% zugelegt haben) am häufigsten gekauft (20) Plug Power US72919P2020-> Aktienprofil und Tradestatistik bei wikifolio.com(20) Unity Software US91332U1016-> Aktienprofil und Tradestatistik bei wikifolio.com(18) Tesla US88160R1014-> Aktienprofil und Tradestatistik bei wikifolio.com Jumping the ship - In den letzten 7 Tagen wurden diese Aktien (die im Zeitraum zumindest 5% verloren haben) am häufigsten verkauft (4) Muehlhan DE000A0KD0F7-> Aktienprofil und Tradestatistik bei wikifolio.com(4) Lantheus Holdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...