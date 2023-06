DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Britisches BIP steigt im April um 0,2 Prozent

Das Wirtschaftswachstum in Großbritannien hat sich im April wie erwartet verstärkt. Wie die Statistikbehörde ONS mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und um 0,5 (März: 0,3) Prozent auf Jahressicht. Das entsprach der Prognose der von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte. Im März war das BIP um 0,3 Prozent gesunken. Die Produktion des Dienstleistungssektors erhöhte sich im April um 0,3 Prozent, während die Industrieproduktion um 0,3 Prozent zurückging und die Bauproduktion um 0,6 Prozent. Im Durchschnitt der Monate Februar bis April wuchs das BIP im Vergleich zum Zeitraum November bis Januar um 0,1 Prozent.

Flughafen Frankfurt im Mai mit stabilem Anstieg der Passagierzahlen

Die Erholung des Verkehrs am Frankfurter Flughafen von der Corona-Pandemie hat sich auch im Mai mit einem stabilen Anstieg fortgesetzt. Rund 5,1 Millionen Fluggäste nutzen den Rhein-Main-Hub im vergangenen Monat, ein Plus von 12,2 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2022. Von den Passagierzahlen im Mai 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 17,5 Prozent entfernt, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte.

API-Daten zeigen Anstieg der US-Rohöllagerbestände

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,0 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 1,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 2,1 Millionen Barrel nach plus 2,4 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,3 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,1 Millionen Barrel.

Union sieht sich durch Änderungen an Heizungsgesetz bestätigt

Nach der Einigung im Koalitionsstreit um das Heizungsgesetz sieht sich die Opposition durch die geplanten Änderungen in ihrer Arbeit bestätigt. "Opposition wirkt, unsere Kritik wirkt: Robert Habecks Wärmepumpen-Zwang hat keine Mehrheit im Deutschen Bundestag", sagte der Unions-Fraktionsvize Jens Spahn (CDU) am Dienstag im ZDF-"heute journal update". "Deswegen haben die Ampel-Fraktionen diesem Gesetz den Stecker gezogen. Das ist erstmal eine gute Nachricht angesichts des Protests, den es im Land gibt", sagte Spahn. "Es ist gut, dass Robert Habeck gestoppt wurde."

US-Finanzmisterin Yellen: Abkopplung von China wäre "katastrophal"

US-Finanzministerin Janet Yellen hat sich dafür ausgesprochen, die wirtschaftlichen Partnerschaften zwischen den USA und China beizubehalten, wenn auch mit Sicherheitsvorkehrungen. Investitionen in internationale Finanzinstitutionen seien ein "zentrales" Mittel der USA, um sich in Schwellen- und Entwicklungsländern zu engagieren, und ein "wichtiges Gegengewicht" zum Einfluss Chinas in der Welt, sagte Yellen laut Redetext vor ihrem jährlichen Auftritt vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses.

Deutsche Zahlungen für Nato steigen 2023 kräftig an

Der deutsche Beitrag zur Finanzierung des Nato-Militärbündnisses wird in diesem Jahr kräftig steigen. Veranschlagt seien deutsche Zahlungen von bis zu 537 Millionen Euro - nach 446 Millionen im vergangenen Jahr, was einem Plus von mehr als 20 Prozent entspricht: Dies geht aus einer Antwort des Bundesverteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen hervor, die AFP am Mittwoch vorlag. Grund dafür ist der massive Anstieg des Nato-Gesamtbudgets auf 3,32 Milliarden Euro im aktuellen Jahr gegenüber 2,6 Milliarden Euro im Vorjahr.

EU will digitale Visa einführen und Schengen-Aufkleber im Pass abschaffen

Die EU-Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament haben sich darauf geeinigt, das Aufklebersystem in Reisepässen zugunsten einer digitalen Lösung für Schengen-Visa zu ersetzen. Antragsteller würden das Online-Verfahren als "einfacher, günstiger und schneller" empfinden, sagte der Europaabgeordnete Matjaz Nemec am Dienstag. Nach den Plänen sollen Besucher, die für ihre Einreise in die EU ein Visum brauchen, einen Antrag im Internet stellen und die Gebühren online bezahlen können, statt persönlich in einer Visastelle oder einem Konsulat erscheinen zu müssen.

Trump plädiert in Dokumentenaffäre auf nicht schuldig

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat in der Dokumentenaffäre die Vorwürfe vor Gericht zurückgewiesen und in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert. "Wir plädieren sicherlich auf nicht schuldig", sagte Trumps Anwalt Todd Blanche am Dienstag bei einer ersten Anhörung vor einem Bundesgericht in Miami im Bundesstaat Florida, wie ein AFP-Reporter vor Ort berichtete.

Trump weist Vorwürfe in Dokumentenaffäre erneut als politisch motiviert zurück

Der angeklagte Ex-US-Präsident Donald Trump hat nach der ersten Gerichtsanhörung in der Dokumentenaffäre das Verfahren erneut als politisch motiviert bezeichnet. "Wir sind heute Zeugen des bösartigsten und abscheulichsten Machtmissbrauchs in der Geschichte unseres Landes geworden", sagte Trump vor hunderten Anhängern in seinem Golfclub in Bedminster westlich von New York. "Ein korrupter amtierender Präsident (Joe Biden) hat seinen wichtigsten politischen Gegner auf Grundlage falscher und erfundener Vorwürfe festnehmen lassen."

IfW-Studie: Fernbusse profitieren von Streiks bei Deutscher Bahn

Wegen Streiks bei der Deutschen Bahn könnten Fahrgäste alternative Verkehrsmittel wie Fernbusse ausprobieren und dauerhaft auf diese Konkurrenz umsteigen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie unter Beteiligung von Forschern des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel). Diese wertete den größten Bahnstreik im deutschen Schienennetz im Herbst 2014 aus.

