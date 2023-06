Amsterdam (ots/PRNewswire) -AMSTERDAM, 14. Juni 2023 /PRNewswire/ - Flytxt, ein führender Anbieter von KI-basierte SaaS für die Maximierung des Customer Lifetime Value (CLTV), hat eine Generative KI eingeführt, die die Entwickler digitaler Produkte unterstützt. Diese erste Anwendung von Generative AI löst ein kritisches Problem, mit dem digitale Unternehmen weltweit konfrontiert sind - die Entwicklung leistungsfähiger Produkte in kürzester Zeit und im großen Umfang."Das Erreichen der Produkt-Markt-Anpassung in volatilen Märkten ist eine Herausforderung, da die Akzeptanz digitaler Produkte auch die Kosten für Kunden senkt. Generative AI ist gut geeignet, um diese Herausforderung zu meistern. Es kann programmatisch mehrere potenzielle Produktdesigns bewerten, um die beste Übereinstimmung zu finden", sagte Dr. Vinod Vasudevan, CEO von Flytxt.Generative KI von Flytxt kann Preispunkte, Produktattribute, Bündelungsoptionen und damit verbundene Kundenvorteile optimieren, um Geschäftsziele wie Umsatzsteigerung, Kundenbindung oder Marge zu erreichen.Generative AI wurde hauptsächlich für die Erstellung origineller multimedialer Inhalte und zur Ermöglichung intelligenter Unterhaltungen wie in Tools wie ChatGPT eingesetzt. Flytxt's innovative Anwendung von Generative KI wird Produktmanagern neue Möglichkeiten eröffnen, Innovationen in das Produktdesign einzubringen und eine höhere Erfolgsquote zu gewährleisten."Flytxt sieht eine breite Anwendbarkeit von Generative KI in vielen Customer Experience Workflows wie Produkt- und Kampagnendesign", fuhr Dr. Vinod Vasudevan, CEO von Flytxt, fort. "Wir werden weiterhin leistungsstarke KI-Funktionen wie Generative KI in unsere Lösungen integrieren, um Anwendern zu helfen, präzise Entscheidungen zu treffen, die sich auf die langfristige Wertschöpfung auswirken."Darüber hinaus bietet Flytxt Generative KI die Möglichkeit, die von der KI getroffenen Entscheidungen zu erklären. Diese Transparenz ermöglicht es Produktmanagern, die Gründe für das KI-basierte Design kritisch zu prüfen, bevor sie entscheiden, das Produkt zu genehmigen und auf den Markt zu bringen.Informationen zu FlytxtFlytxt (https://www.google.com/url?q=https://flytxt.com/&source=gmail-html&ust=1686490892676000&usg=AOvVaw3HVb5e67lLcMK8lx4erYjt) ist der vertrauenswürdige Technologiepartner mit über 70 digitalen Unternehmen in mehr als 50 Ländern als Kunden sowie von führenden CX-Plattformanbietern für die Maximierung des Customer Lifetime Value (CLTV). Seine mehrfach ausgezeichnete, firmeneigene CLTV KI wurde anhand von realen Erkenntnissen und Mustern von mehr als einer Milliarde Endkunden und Billionen von Datenpunkten entwickelt und trainiert. Das Unternehmen hat einen Firmensitz in Dubai und globale Entwicklungszentren in Indien und hat Niederlassungen in Mexiko, den Niederlanden, Malaysia, Kolumbien, der Tschechischen Republik, Spanien und Kenia.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2096852/Flytxt_Generative_AI.jpg (https://www.google.com/url?q=https://mma.prnewswire.com/media/2096852/Flytxt_Generative_AI.jp&source=gmail-html&ust=1686490892676000&usg=AOvVaw0LfK1FnbCWMvqeSoCjoBOw)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2096851/Flytxt_Logo.jpg (https://www.google.com/url?q=https://mma.prnewswire.com/media/2096851/Flytxt_Logo.jp&source=gmail-html&ust=1686490892676000&usg=AOvVaw3VJTDHdmdQnOZR7LV6pXjf)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ankundigung-der-generative-ki-von-flytxt-fur-digitales-produktdesign-301848185.htmlPressekontakt:Pravin Vijay,+91 97459 61333,Email: marketing@flytxt.comOriginal-Content von: Flytxt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117509/5533204