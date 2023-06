Unterföhring (ots) -Klein aber oho! sixx feiert sein bestes erstes Halbjahr seit Senderbestehen (Z. 14-49 J.) und triumphiert mit einem Plus von 0,4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr im Year-to-date-Vergleich in der Relevanzzielgruppe (F. 14-39 J.). sixx erreicht mehr als jede zweite Frau in Deutschland.Dennoch setzt die Senderin für die kommende TV-Saison auf Veränderung. "Unsere sixx-Mädels stehen auf Makeover* - ab Sommer gibt es daher gleich mehrere Primetime-Abende in diesem Genre", so sixx-Senderchefin Ellen Koch. "Und nein, wir bedienen damit keine klassischen Klischees. All unsere Makeover-Formate zeigen Female Empowerment par excellence: Wir sind davon überzeugt, dass es sehr mächtig ist, wenn frau die beste Version von sich selbst selbstbewusst nach außen trägt. Und wenn es, um die Welt zu erobern, einen frischen Haarschnitt oder ein bisschen Lippenstift braucht, helfen wir gern."Die Makeover-Formate im Sommer auf sixx:- "Unser Traumhaus - Umzug oder Umbau" - ab 11. Juli 2023, 20:15 Uhr- "CUT IT - Die VorHAIR-NachHAIR-Show" (2. Staffel) - ab 4. August 2023, 20:15 Uhr- "Dein Style-Makeover - mit Kathryn Eisman" - ab September 2023, 20:15 Uhr*Makeover-Formate performen bei sixx besonders gut bei Frauen (F. 14-49 J.) in der Prime Time und liegen mit durchschnittlich 2,1 Prozent Marktanteil über dem sixx-Senderschnitt von 1,6 Prozent Marktanteil.Basis: Marktstandard TV / Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 13.06.2023 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Tabea WernerSprecherin sixxphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.onewww.presse.sixx.deOriginal-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79557/5533193