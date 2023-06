Der SMI gewinnt gegen 9.20 Uhr 0,13 Prozent auf 11'341,71 Punkte hinzu.Zürich - An der Schweizer Börse überwiegen zur Wochenmitte die Kursgewinner knapp. Vor den Zinsentscheiden der US-Notenbank Fed am Abend und der EZB am morgigen Donnerstag hielten sich Investoren zunächst aber etwas zurück, heisst es am Markt. Während die US-Inflationsdaten vom Vortag etwas besser als erwartet ausgefallen waren, sei die Kerninflation weiterhin hoch und notiere deutlich über dem...

