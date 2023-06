Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



14.06.2023 / 09:43 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Hasso Plattner Single Asset GmbH & Co. KG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Prof. Dr. h.c. mult. Vorname: Hasso Nachname(n): Plattner Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

SAP SE

b) LEI

529900D6BF99LW9R2E68

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007164600

b) Art des Geschäfts

Aktienverkaufsprogramm: Die Mitteilungspflichtige hat mit einer als Kommissionärin handelnden Bank einen Vertrag über den Verkauf von insgesamt bis zu 1.458.198 SAP-Aktien ("Gesamtaktien") abgeschlossen. Der Verkauf findet im Zeitraum vom 14. Juni 2023 bis spätestens 15. Juli 2024 (jeweils einschließlich) statt. Dabei sollen bis 13. Dezember 2023 zwischen 40 und 60 % der Gesamtaktien verkauft worden sein, wobei die Untergrenze von 40% ggf. bei Vorliegen bestimmter Handelsstörungs-Ereignisse nach den vertraglichen Regeln herabgesetzt werden kann und die Bank den Zeitpunkt der Veräußerung, die tägliche Aktienzahl und den jeweiligen Verkaufspreis der SAP-Aktien nach eigenem Ermessen frei bestimmt. Im Mittel wird jedoch der durchschnittliche volumengewichtete XETRA Orderbuch-Kurs während des Verkaufszeitraums angestrebt.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

14.06.2023; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





