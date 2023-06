Der DAX hat sich in den vergangenen beiden Tagen in starker Verfassung gezeigt. Die Nagelprobe kommt am Abend. Dann entscheidet die US-Notenbank über ihre Geldpolitik. Die Märkte rechnen mit einer Zinspause. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte ...