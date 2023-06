Der amerikanische Technologiekonzern Microsoft Corp. (ISIN: US5949181045, NYSE: MSFT) kündigte am Dienstag eine Quartalsdividende in Höhe von 68 US-Cents je Aktie an. Die Auszahlung erfolgt am 14. September 2023 (Ex-Dividenden Tag: 16. August 2023). Im September 2022 gab Microsoft eine Dividendenerhöhung um knapp 10 Prozent auf den aktuellen Betrag bekannt. Dies war die 19. jährliche Anhebung in Folge. Der Softwareriese ...

