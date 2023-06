DJ Shell erhöht Dividende um 15 Prozent und kündigt Aktienrückkauf an

Von Christian Moess Laursen

AMSTERDAM (Dow Jones)--Der Energiekonzern Shell hat angekündigt, die Ausschüttungen an seine Aktionäre zu erhöhen und die Investitionen zu kürzen. Künftig sollen 30 bis 40 Prozent des operativen Cashflows ausgeschüttet werden, statt wie bisher 20 bis 30 Prozent. Die Dividende je Aktie soll ab dem zweiten Quartal um 15 Prozent steigen. Darüber hinaus kündigte der Konzern an, in der zweiten Jahreshälfte einen Aktienrückkauf im Volumen von mindestens 5 Milliarden US-Dollar zu starten.

In den Jahren 2024 und 2025 sollen die Investitionsausgaben auf 22 bis 25 Milliarden Dollar pro Jahr gesenkt werden. Für 2023 hatte Shell 23 bis 27 Milliarden in Aussicht gestellt. Investieren will der Konzern weiterhin in eine sichere Energieversorgung, während er seine Position im Upstream-Sektor ausbaut, um den Cashflow durch die Stabilisierung der Flüssiggasproduktion bis 2030 zu stärken.

June 14, 2023 03:24 ET (07:24 GMT)

