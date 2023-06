DJ MÄRKTE EUROPA/DAX baut Gewinne dank festerer Autoaktien aus

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung an den europäischen Aktienbörsen bleibt auch am Mittwoch erst einmal positiv. Der DAX baut die jüngste Gewinnstrecke noch etwas aus: Auch wenn das Plus von 0,1 Prozent nur gering ist, nähert er sich mit 16.248 Punkten seinem Allzeithoch von 16.332 Punkten weiter an. Der Euro-Stoxx-50 legt 0,2 Prozent zu auf 4.356 Punkte. An der Gewinnerspitze liegen die Autotitel. Im Blick steht die Sitzung der US-Notenbank am Abend mit der erwarteten Pause bei den Zinserhöhungen.

"Entscheidend werden 2 Punkte sein", so Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners: Zum einen gehe es darum, wie sich die Fed in Richtung Zinssitzungen im Juli und im September positioniere. Und zum anderen stehe im Blick, ob der Markt auf erste Zinssenkungen zumindest Anfang 2024 hoffen könne.

Autoaktien rollen voran

Auf der Gewinnerseite stehen erneut die Autoaktien. Der Stoxx-Auto-Index steigt um 0,8 Prozent. Im DAX führen Porsche Holding mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 58,56 Euro die Gewinnerliste mit an. Berenberg hat die Aktien mit einem Kursziel von 76 Euro auf die Kaufliste genommen.

Die Aktien der Porsche Sportwagen AG folgen mit einem Plus von 1,1 Prozent, und VW sowie Mercedes-Benz steigen beide um weitere 1,0 Prozent.

Auf der Verliererseite stehen Covestro mit 0,4 Prozent Minus und Zalando mit einem Abschlag von 0,5 Prozent, nachdem beide Titel am Dienstag noch von terminmarktorientierten Käufen profitiert und sich erholt hatten.

Fraport mit Verkehrsaufkommen erholt

In der zweiten Reihe steigen Fraport um 2,0 Prozent. Wie erwartet setzte sich die Nach-Corona-Erholung im Mai weiter fort. Dabei stehen die starken Urlaubsreisemonate noch bevor. Die Passagierzahl stieg um 12,2 Prozent zum Vorjahr. Gegenüber der Messlatte aus der Vor-Corona-Zeit liegt der Flughafen damit nur noch 17,5 Prozent unter den Zahlen vom Mai 2019. Im Cargo-Bereich spiegelt sich allerdings die schwache Wirtschaftsentwicklung in Deutschland wider: Hier ging es um 10,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nach unten.

Compugroup leiden dagegen mit einem Abschlag um 4,6 Prozent unter einer Herabstufung auf Untergewichten durch Morgan Stanley.

Logitech mit überraschendem CEO-Abgang unter Druck

Generell ist die Stimmung für Technologie-Aktien nach den starken Vorlagen der US-Techs weiter gut. Die Aktien von Logitech brechen allerdings um 8,9 Prozent ein. Hier ist überraschend CEO Bracken Darrell zurückgetreten. "Das wirkt alles überstürzt", kommentiert ein Händler: "Denn Logitech hat gesagt, dass sie sich erst jetzt auf die internationale Suche nach einem neuen CEO machen". Solche Vorgänge wirkten ungeplant und würden an der Börse immer die Sorge vor Zerwürfnissen in der Unternehmensführung aufkommen lassen. Allerdings könne sich diese Sorge auch in Rauch auflösen, falls der Grund einfach mehr Geld für den Vorstand in einem anderen Job sei.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.355,59 +0,2% 8,04 +14,8% Stoxx-50 4.002,92 +0,3% 10,83 +9,6% DAX 16.247,80 +0,1% 17,12 +16,7% MDAX 27.515,64 +0,2% 42,50 +9,6% TecDAX 3.241,74 -0,2% -7,79 +11,0% SDAX 13.662,13 +0,0% 4,72 +14,6% FTSE 7.600,96 +0,1% 6,18 +1,9% CAC 7.308,88 +0,2% 18,08 +12,9% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,42 +0,00 -0,15 US-Zehnjahresrendite 3,80 -0,03 -0,08 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:43 Di, 17:28 % YTD EUR/USD 1,0794 +0,0% 1,0787 1,0794 +0,8% EUR/JPY 151,08 -0,1% 151,17 151,20 +7,6% EUR/CHF 0,9757 -0,1% 0,9760 0,9780 -1,4% EUR/GBP 0,8558 +0,0% 0,8555 0,8562 -3,3% USD/JPY 139,95 -0,2% 140,18 140,08 +6,7% GBP/USD 1,2614 +0,0% 1,2608 1,2606 +4,3% USD/CNH (Offshore) 7,1697 -0,0% 7,1743 7,1692 +3,5% Bitcoin BTC/USD 25.872,74 +0,1% 25.898,47 25.819,88 +55,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,46 69,42 +0,1% +0,04 -13,0% Brent/ICE 74,44 74,29 +0,2% +0,15 -11,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,68 36,05 -6,6% -2,37 -55,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.950,02 1.943,77 +0,3% +6,26 +6,9% Silber (Spot) 23,88 23,68 +0,8% +0,20 -0,4% Platin (Spot) 981,45 981,50 -0,0% -0,05 -8,1% Kupfer-Future 3,81 3,83 -0,6% -0,02 -0,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2023 03:43 ET (07:43 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.