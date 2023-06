Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Continental. Laut Finanzchefin Katja Dürrfeld laufen die Geschäft in diesem Jahr bisher nach Plan. Auch bei der Aktie lief es in den vergangenen Tagen in die richtige Richtung. Thomas Bergmann mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt ...