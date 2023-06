Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft (kurz DEAG) ist derzeit am Kapitalmarkt aktiv und hat eine neue dreijährige Unternehmensanleihe aufgelegt, die ab Mitte kommender Woche (19.06.2023) öffentlich gezeichnet werden kann. Der Zinskupon der 50 Mio. Euro-Anleihe wird jährlich zwischen 7,50% und 8,50% liegen. Derzeit läuft bereits ein Umtauschangebot an Anleger der im September auslaufenden DEAG-Anleihe 2018/23. Inwiefern sich die neue und die alte Anleihe voneinander unterscheiden, wofür die Anleihemittel nebst Refinanzierung zusätzlich genutzt werden sollen und wie die DEAG als Event-Veranstalter gestärkt aus den Pandemie-Jahren hervorgegangen ist, erklärt CEO Prof. Peter L.H. Schwenkow im Anleihen Finder-Interview.Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Schwenkow, die DEAG musste während der Corona-Pandemie eine unglaubliche Talfahrt hinnehmen. Sind Sie nach dem Rekord-Geschäftsjahr 2022 und dem gelungenen Start in 2023 wieder oben angekommen?

P. Schwenkow: Corona war für die gesamte Live-Entertainment-Branche eine einschneidende Zäsur. Diese ist jedoch seit mehreren Quartalen vollständig überwunden und die DEAG hat das Vorkrisenniveau bei Umsatz und Ergebnis bereits im vergangenen Geschäftsjahr ganz deutlich übertroffen. Ich glaube aber nicht, dass wir schon ganz oben angekommen sind. Wir haben ein sehr hohes Erfolgsniveau erreicht, wollen uns in den kommenden Jahren aber weiter steigern. Unsere Wachstumstreiber sind dabei tolle Künstler, starke Formate und die organische und anorganische Expansion in Europa. Mit unserem Rekordjahr 2022 und dem hervorragenden Jahresauftakt 2023 hat die DEAG wichtige Etappenziele auf ihrem Weg nach oben erreicht.

Anleihen Finder: Durch welche Mechanismen konnten Sie Ihrer Meinung nach die Krise "überstehen" und welche Sicherheits-Maßnahmen werden Sie zukünftig integrieren?

"Haben die Zäsur sehr aktiv genutzt, um die DEAG weiterzuentwickeln"

P. Schwenkow: In der Krise hat uns geholfen, dass wir schnell reagiert haben, enorme Anstrengungen zur Kostensenkung unternommen haben und natürlich unser umfangreicher Versicherungsschutz gegen Veranstaltungsausfälle. Vor allem aber haben wir die Zäsur sehr aktiv genutzt, um die DEAG weiterzuentwickeln. Wir haben beispielsweise für Erfolgsformate wie unsere Christmas Garden neue Standorte entwickelt, haben mit der Beteiligung am internationalen Literaturfestival lit.COLOGNE den Bereich Spoken Word für die DEAG mit Macht erschlossen und wir haben uns beispielsweise durch Akquisitionen in Deutschland, Dänemark, Großbritannien und Irland regional und entlang der Wertschöpfungskette umfassend verstärkt. Dieser strategische Blick nach vorne - aufbauend auf einer soliden finanziellen Basis - hat uns deutlich gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen lassen. Die Kombination aus festem Finanzfundament, operativer Kraft und fortwährender Expansion mit Augenmaß ist aus meiner Sicht auch die beste Absicherung künftiger Erfolge.

Anleihen Finder: Kommen wir zurück zum letzten ...

