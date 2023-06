FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Mitteilung von Tui über Buchungen teils über dem Vor-Corona-Niveau hat am Mittwoch den Reisesektor gestützt. Die Aktien des Reisekonzerns zogen im Frankfurter Handel um zuletzt fast vier Prozent auf 6,84 Euro an und festigten damit weiter ihr höchstes Niveau seit April. Auch andere Reisewerte wie Fraport und Lufthansa legten bis zu 2,4 Prozent zu. Im gesamteuropäischen Travel & Leisure-Sektor verzehrte allerdings der Glücksspiel-Konzern Entain das Bild mit einem Kurseinbruch wegen einer Kapitalerhöhung.

Der Deutschland-Arm des Reisekonzerns Tui profitiert trotz der hohen Inflation von kräftiger Nachfrage. Man blicke auf eine starke Sommersaison "und in den letzten Wochen erstmals auch wieder mit Gästezahlen über dem Jahr 2019", sagte Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert laut Mitteilung. Urlauber buchten wieder mit längerem Vorlauf, um sich früh einen günstigen Preis zu sichern. "Und doch ist das Interesse, in den kommenden Wochen zu reisen, so groß, dass wir in einigen Zielgebieten nochmal Kontingente nachbestellt haben", sagte Baumert./tih/mis

