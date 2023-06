Stuttgart (ots) -Vom 17. bis 25. Juni finden in Berlin die Special Olympics World Games mit mehr als 26 Sportarten statt. Die ARD wird das erstmals in Deutschland ausgetragene Großevent für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung ausführlich begleiten. Live und in Zusammenfassungen berichtet auch die Sportschau im TV sowie unter sportschau.de im Web. Erstmals werden auch Informationen barrierefrei bspw. in Leichter Sprache angeboten. Die Berichterstattung unter Federführung des MDR porträtiert zudem zahlreiche Athletinnen und Athleten. Die Eröffnungsfeier am 17. Juni überträgt das rbb-Fernsehen live um 20:15 Uhr.Erstmals gibt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Special Olympics World Games im Ersten Deutschen Fernsehen eine breite gut beleuchtete Bühne. Die Übertragungen, bei denen sich die ARD mit dem ZDF abwechselt, werden keine klassische Ergebnis-Berichterstattung sein, sondern zu einem hohen Anteil persönliche Geschichten über die Sportlerinnen und Sportler und ihr Leben mit dem Sport erzählen.Den Auftakt macht am 17. Juni der rbb mit der Liveübertragung der Eröffnungsfeier. Anschließend läuft eine einstündige Zusammenfassung im Ersten. Zudem wird es an allen ARD-Sendetagen monothematische Sportschau-Sendungen geben. Unter anderem am 18. Juni, ab 19.15 Uhr mit einer 45-minütigen Sendung im Ersten. Am 20. und 22. Juni feiert erstmals eine "Special Olympics Sportschau" Premiere, jeweils von 16.10 bis 17.00 Uhr.Mit den Übertragungen im Ersten unter Federführung des MDR sollen die Special Olympics als buntes und inklusives Breitensport-Event zur Begegnung und Bewegung präsentiert werden, um die Sichtbarkeit und Wahrnehmung von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen zu erhöhen.Darüber hinaus werden sich die Special Olympics auch in tagesaktuellen ARD-Magazinen wie dem Morgenmagazin wiederfinden. Dort gibt es in der Woche vom 19. bis 23. Juni täglich Geschichten von den Spielen, zudem sind Live-Schalten nach Berlin geplant. Genauso berichten auch Tagesschau und Tagesthemen. Beteiligt sind darüber hinaus auch der KiKA und die Dritten Programme, die bspw. in ihren regionalen Magazinen ausführlich berichten.Gebündelt wird die Berichterstattung im Web auf sportschau.de. Zudem werden die Spiele auch im ARD-Hörfunk umfassend abgebildet. Für sämtliche Radiowellen der ARD wird es tägliche Nachrichten und Storys geben.Barrierefreie Berichterstattung im ErstenAlle Sendungen im Ersten von den Spielen in Berlin werden mit Untertiteln für hörgeschädigte Menschen ausgespielt. Zusätzlich und als Premiere werden die Special Olympics World Games auch in Leichter Sprache begleitet. Dazu gehören neben der klassischen Berichterstattung auch die redaktionellen Porträts von herausragenden Sportlerinnen und Sportlern, die barrierefrei in Leichter Sprache als Text sowie als Audio vorgestellt werden. Zudem wird auch die gebündelte Berichterstattung im Web auf sportschau.de in Leichte Sprache übersetzt und steht als Text und Audio zur Verfügung. Genauso wird die Social-Media-Berichterstattung von den Spielen in Berlin leicht zugänglich angeboten. Leichte Sprache ist eine vereinfachte Form der Alltagssprache, die unter anderem kognitiv eingeschränkten Menschen den Zugang zu Informationen ermöglicht. Aber auch funktionale Analphabeten und viele gehörlose Menschen profitieren von Leichter Sprache.Über die Special Olympics World GamesDie Special Olympics sind mit mehr als fünf Millionen Athletinnen und Athleten in 174 Ländern die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung und offiziell durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) anerkannt. Vom 17. bis 25. Juni 2023 finden die Special Olympics World Games in Berlin statt und damit erstmals in Deutschland.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller, Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5533315