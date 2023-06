Unterföhring (ots) -14. Juni 2023. Stars, Stars, Stars! Das "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum"-Finale (Donnerstag, 15. Juni, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und Joyn) wird glamourös - und prominent besetzt.Die wichtigsten Fakten zum GNTM-Finale 2023:1. Die Finalistinnen: Das ist Heidi Klums Top FiveNicole (49, Offenbach am Main), Olivia (22, Hamburg), Selma (19, Berlin), Somajia (21, Bielefeld) und Vivien (22, Koblenz) stehen im Finale von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". Die Gewinnerin erscheint auf der Juli-Ausgabe der deutschen Harper's Bazaar, ist das neue Kampagnengesicht von MAC-Cosmetics und gewinnt eine Siegprämie von 100.000 Euro.2. Wer ist zu Gast im Finale?It's Showtime! In extravaganten Walks und opulenten Kleidern müssen die Topmodel-Anwärterinnen zeigen, was sie in den letzten 17 Wochen gelernt haben. Ausgestattet werden sie dafür von den Designern Jean Paul Gaultier und Christian Cowan. Star-Schauspielerin Jennifer Lawrence und Töchterchen Leni Klum unterstützen Heidi Klum im GNTM-Finale. Kim Petras, die Scorpions und Loreen performen live.3. Das GNTM-Finale ist komplett barrierefreiWie auch in den vergangenen Jahren wird das GNTM-Finale für schwerhörige und gehörlose Zuschauer:innen live von Gebärdensprachdolmetscher:innen übersetzt. Über den red button auf der Fernbedienung des Smart TVs oder den Onlinestream der Finalshow können Fans die Live-Übersetzung sehen. Darüber hinaus wird das Finale wie schon seit mehreren Jahren live untertitelt (Videotext-Seite 149). Für blinde und sehbehinderte Fans gibt es eine Audiodeskription. Alle Informationen und Links zur Barrierefreiheit im GNTM-Finale finden Fans unter www.gntm.de/barrierefrei.Aktuelle Infos, Fotos und Kurzinterviews mit den GNTM-Finalistinnen finden Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2023 und auf GNTM.de"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das Finale am 15. Juni 2023, 20:15 Uhr, live aus Köln, auf ProSieben und JoynAktuelle Infos, Fotos und Kurzinterviews mit den GNTM-Kandidatinnen finden Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2023 und auf GNTM.de"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das Finale am 15. Juni 2023, 20:15 Uhr, live aus Köln, auf ProSieben und JoynPressekontakt:Tina Land, Lisa WittkeCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192/1172email: tina.land@seven.one, lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5533313