Dem Unternehmen zufolge handelt es sich dabei um das größte Floating-Photovoltaik-Projekt Deutschlands. Auftraggeber für die Anlage auf dem Bergbaufolgesee sind Leag und EP New Energies.Mitte Mai haben die Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) und EP New Energies (EPNE) mit den Vorbereitungen für eine schwimmende Photovoltaik-Anlage auf dem Ostsee bei Cottbus begonnen. Pfalzsolar wird als EPC-Unternehmen das Projekt umsetzen, das dem Unternehmen zufolge mit 29,1 Megawatt Leistung die zurzeit größte Floating-Photovoltaik-Anlage in Deutschland ist. Die Verträge seien in der vergangenen Woche unterschrieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...