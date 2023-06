Berlin (ots) -Die 26 Mitgliedsorganisationen im Bündnis "Sorgearbeit fair teilen" fordern die Gleichstellungsminister*innen anlässlich ihrer Bund-Länder-Konferenz am 15./16. Juni eindringlich auf, sich für die Umsetzung der im Koalitionsvertrag verankerten Maßnahmen zur fairen Verteilung unbezahlter Sorgearbeit einzusetzen und die Bereitstellung der dafür notwendigen Haushaltsmittel anzumahnen."Nach wie vor ist die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in vielen gesellschaftlichen Bereichen, etwa am Arbeitsmarkt, nicht gegeben. Damit sich das ändert, sind gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um die Rahmenbedingungen für eine gerechte Verteilung unbezahlter Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern zu schaffen", fordern die Mitgliedsorganisationen im Bündnis Sorgearbeit fair teilen. Frauen leisten durchschnittlich mit über vier Stunden täglich anderthalb Mal so viel unbezahlte Sorgearbeit wie Männer. Die Ungleichverteilung unbezahlter Sorgearbeit lässt Frauen weniger Zeit und Raum für eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit und politisches oder ehrenamtliches Engagement, aber auch für Erholung und Freizeitaktivitäten. Die verstärkte Übernahme familialer Sorgearbeit durch Männer stärkt die Teilhabemöglichkeiten von Frauen, knüpft an den Wünschen vieler Väter von heute an und trägt insgesamt zur Gleichstellung bei. "Gleichstellung und Chancengleichheit unabhängig vom Geschlecht müssen gerade in gesellschaftlichen Krisenzeiten seitens der Politik priorisiert werden. Wir fordern die Gleichstellungsminister*innen auf, sich für die Bereitstellung der notwendigen Bundeshaushaltsmittel einzusetzen, um die im Koalitionsvertrag verankerten Maßnahmen für die gerechte Verteilung unbezahlter Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern umzusetzen", betonen die Bündnismitglieder."Damit das 'Jahrzehnt der Gleichstellung' Realität wird, müssen vereinbarte Vorhaben wie die zehntägige bezahlte Freistellung für Väter bzw. zweite Elternteile nach der Geburt ("Familienstartzeit"), eine Lohnersatzleistung für Pflegezeiten, die Ausweitung der individuellen, nicht übertragbaren Elterngeldmonate und die Abschaffung der Lohnsteuerklasse V noch in dieser Legislaturperiode kommen."Das zivilgesellschaftliche Bündnis Sorgearbeit fair teilen setzt sich für die geschlechtergerechte Verteilung unbezahlter Sorgearbeit im Lebensverlauf ein. Seine 26 Mitgliedsverbände haben sich zum Ziel gesetzt, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft für den Gender Care Gap und seine Auswirkungen zu sensibilisieren und sich für die Schließung der Sorgelücke einzusetzen. Mehr Infos finden Sie HIER.Dem Bündnis gehören an:- Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros&Gleichstellungsstellen- Bundesforum Männer e.V.- Bundesverband der Mütterzentren e.V.- Business and Professional Women (BPW) Germany e.V.- Care.Macht.Mehr- Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz- Deutscher Beamtenbund und Tarifunion - Bundesfrauenvertretung- Deutscher Frauenrat e.V.- Deutscher Gewerkschaftsbund- Deutscher Hauswirtschaftsrat e.V.- Deutscher Verband Frau und Kultur e.V.- evangelische arbeitsgemeinschaft familie e.V. (eaf)- Forum katholischer Männer (FkM)- Frauenwerk der Nordkirche- GMEI Gender Mainstreaming Experts International- Katholischer Deutscher Frauenbund e.V. (KDFB)- Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) - Bundesverband e.V.- Männerarbeit der EKD- Sozialdienst katholischer Frauen Gesamtverein e.V.- SKM Bundesverband e.V.- Sozialdienst muslimischer Frauen e.V. (SmF-Bundesverband)- Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD)- Sozialverband VdK Deutschland e.V.- Verband alleinerziehender Mütter und Väter e.V.- WIR! Stiftung pflegender Angehöriger- Zukunftsforum Familie e.V.Pressekontakt:Pressekontakt Bündnis Sorgearbeit fair teilen:Franziska Weckpresse@sorgearbeit-fair-teilen.deTel. +49 174 534 7045Website: www.sorgearbeit-fair-teilen.deTwitter: @sorgearbeitInstagram: @buendnis_sorgearbeitPressekontakt SoVD-Bundesverband:PressestellePeter-Michael ZernechelPressesprecher (V.i.S.d.P.)Stralauer Str. 6310179 BerlinTel.: 030/72 62 22 333Fax: 030/72 62 22 328E-Mail: pressestelle@sovd.deTwitter: @sovd_bundOriginal-Content von: Sozialverband Deutschland (SoVD), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43645/5533331