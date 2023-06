Apple ist auf dem besten Weg, das erste Unternehmen mit einer Bewertung von drei Billionen Dollar zu werden. Die Apple-Aktie ist in diesem Jahr um 41 Prozent gestiegen und hat damit eine Marktkapitalisierung von 2,89 Billionen Dollar erreicht. Der Weg zu diesem neuen Meilenstein wird jedoch nicht einfach sein.Von Angela PalumboBarron'sÜbersetzung: Stefanie KonradDie Apple-Aktie hat am Montag mit 183,79 Dollar pro Aktie ein Allzeithoch erreicht. Zuletzt hatte die Aktie am 3. Januar einen Rekordwert ...

