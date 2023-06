Das Biotechunternehmen Evolva steckt in Schwierigkeiten. Die Finanzierungspartner Nice & Green und Evolva sind uneins über die ausstehenden Finanzierungslinien.Reinach - Das Biotechunternehmen Evolva steckt in Schwierigkeiten. Wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht, sind sich der Finanzierungspartner Nice & Green und Evolva uneins über die ausstehenden Finanzierungslinien. Auf der Suche nach strategischen Alternativen schliesst Evolva auch den eigenen Verkauf nicht aus. Evolva sei nun in Gesprächen mit Nice & Green.

