FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.06.2023 - 11.00 am
- BERNSTEIN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 155 (135) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 755 (780) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES MITCHELLS & BUTLERS TARGET TO 275 (240) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ASTON MARTIN TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 300 (160) PENCE - JEFFERIES RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2020 (1900) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES OXFORD INSTRUMENTS TARGET TO 3100 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - REDBURN CUTS BT GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - UBS CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 6700 (8600) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES WIZZ AIR TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 4300 (3400) PENCE
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