Der Stahlspezialist Salzgitter ist seit 25 Jahren an der Börse notiert. Aber auch das Traditionsunternehmen steht vor neuen Herausforderungen. Die Transformation zum so genannten grünen Stahl, eine gesenkte Prognose und trübe Aussichten zum zweiten Halbjahr regen zum Nachdenken an. Mehr darüber und wie das Unternehmen zu einer Deutschen Stahl AG gemeinsam mit ThyssenKrupp Steel steht, erfahren Sie in diesem Interview mit Salzgitter CFO Burkhard Becker.