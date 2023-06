DJ PTA-Adhoc: UBM Development AG: UBM strebt Emission einer Grünen Anleihe (Green Bond) an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/14.06.2023/10:50) - * Neue bis zu EUR 50 Mio. Anleihe mit vierjähriger Laufzeit und einem jährlichen Kupon von 7% (Möglichkeit der Aufstockung auf bis zu EUR 100 Mio.) * Umtauschangebot an Inhaber der UBM-Anleihe 2018-2023 (ISIN: AT0000A23ST9) * Umtauschfrist: 14.06.-26.06.2023 / Barzeichnungsfrist: 27.06.-03.07.2023

Die UBM Development AG ( Emittentin) strebt die Emission einer neuen Anleihe mit einer Laufzeit von vier Jahren (2023-2027), einer Verzinsung von 7% p.a. und einer Stückelung von EUR 500,00 an. Das Emissionsvolumen des UBM Green Bonds 2023-2027 ( Grüne Anleihe oder Green Bond) soll bis zu EUR 50 Mio. betragen, mit der Möglichkeit der Aufstockung auf bis zu EUR 100 Mio., und wird sich insbesondere nach der Annahmequote des Umtauschangebots für die UBM-Anleihe 2018-2023 richten. Nach Abschluss des Umtauschangebots soll der Green Bond im verbleibenden Ausmaß des Gesamtnominales in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten werden (Bar-Zeichnungsangebot). Interessierte Anleger können den Green Bond in der Zeit von 27. Juni bis 3. Juli 2023 zeichnen, wobei eine vorzeitige Schließung vorbehalten bleibt. Der Re-Offer Preis wird in der Spanne zwischen 99% und 100% des Nennbetrags der Teilschuldverschreibungen liegen und wird von der Emittentin in Abstimmung mit den Joint Lead Managern unter Berücksichtigung der dann vorherrschenden Marktgegebenheiten nach dem Ende des Umtauschangebots festgelegt und vor Beginn des Bar-Zeichnungsangebots veröffentlicht werden.

Die Emittentin plant den Netto-Emissionserlös für die vollständige oder teilweise Finanzierung und/oder Refinanzierung neuer oder bestehender geeigneter grüner Projekte in Übereinstimmung mit dem UBM Green Finance Framework, welches auf der Website unter https://www.ubm-development.com/de/esg/ veröffentlicht ist, zu verwenden. Geplanter Valutatag ist der 10. Juli 2023.

Die Notierung des Green Bonds zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Billigung eines Prospekts durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde.

