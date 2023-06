© Foto: Mark Lennihan - dpa



ChatGPT und andere KI-Anwendungen sind in aller Munde. Die Beratungsfirma McKinsey sieht in der KI ein Potential von mehreren Billionen Euro.

Textautomatisierungs-Tools wie ChatGPT oder Bard, Bildgenerierungs-Programme wie Stable Diffusion und weitere Anwendungen der sogenannten generativen Künstlichen Intelligenz (GenAI) könnten zu einem signifikanten, globalen Anstieg der Produktivität beitragen. Diese Schlussfolgerung wurde in einer Studie des McKinsey Global Institute (MGI), der volkswirtschaftlichen Denkfabrik der Beratungsfirma McKinsey & Company, gezogen und am Mittwoch in Düsseldorf veröffentlicht. Die Fachleute schätzen, dass GenAI-Technologien weltweit einen jährlichen Produktivitätsgewinn von umgerechnet 2,4 bis 4,1 Billionen Euro erzeugen könnten, was etwa dem britischen Bruttoinlandsprodukt entspricht.

Die generative KI, welche Inhalte wie Texte, Bilder oder Videos maschinengeneriert, könnte den Produktivitätsgewinn gegenüber anderen KI-Formen weiter erhöhen. Im Vergleich zu bisherigen KI-Technologien wie Machine Learning prognostizieren die McKinsey-Experten eine zusätzliche Steigerung von zehn bis 40 Prozent. "Die tatsächlichen Effekte könnten sogar größer sein, wenn GenAI in Software eingebettet wird, wodurch freigewordene Arbeitszeit für andere Aufgaben genutzt werden kann", so McKinsey.

Die Autoren der Studie identifizieren drei Viertel des geschätzten Produktivitätswachstums durch GenAI in den Bereichen Kundendienst, Marketing und Vertrieb, Softwareentwicklung sowie Forschung und Entwicklung. In diesen Sektoren könnte die generative KI etwa bei der Kundeninteraktion eingesetzt werden. Tools wie ChatGPT oder DALL-E könnten von Mitarbeitern genutzt werden, um Inhalte zu erstellen oder Softwarecodes zu schreiben.

Branchen wie Finanzdienstleistungen, Medien oder Biowissenschaften sind besonders stark von den Veränderungen betroffen. Gemäß den McKinsey-Berechnungen könnte die Anwendung von GenAI im Bankensektor beispielsweise einen zusätzlichen Wert von jährlich 185 bis 315 Milliarden Euro generieren. Auch im Einzelhandel und in der Konsumgüterindustrie ist das Potenzial mit jährlich zusätzlichen 370 bis 610 Milliarden Euro beträchtlich.

Die Studie des McKinsey Global Institute prognostiziert auch große Veränderungen für die Arbeitswelt. Besonders komplexe, hochqualifizierte und gut bezahlte Bereiche wären betroffen. "Die Technologie hat das Potenzial, Arbeitsschritte zu automatisieren, Menschen von manuellen Routineaufgaben zu befreien und so neue Räume für kreative Arbeit und Innovation zu öffnen."

Die stärksten Veränderungen erwartet McKinsey in Lehrberufen, da hier ein erhebliches Automatisierungspotenzial besteht. Mit den fortgeschrittenen Fähigkeiten der GenAI in natürlicher Sprache könnten beispielsweise Arbeitsaufgaben von Maschinen entwickelt werden. In einem ersten Schritt könnte die KI nur einen Entwurf erstellen, der dann von den Lehrkräften bearbeitet wird. Dies würde den Lehrkräften mehr Zeit für andere Aufgaben geben, wie die Leitung von Klassendiskussionen.