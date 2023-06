DJ Regierung will Deutschland mit erster Nationalen Sicherheitsstrategie stärken

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat erstmals eine Nationale Sicherheitsstrategie beschlossen, mit der Deutschland sich gegen Bedrohungen von innen und außen besser aufstellen will. Kernpunkte der Strategie sind eine höhere Wehrhaftigkeit, Resilienz und Nachhaltigkeit. Die Einsetzung eines Nationalen Sicherheitsrats, wie ihn etwa die USA haben, ist in Deutschland nicht vorgesehen. Konkrete Strategien im Umgang mit einzelnen Ländern, wie etwa China, will die Bundesregierung zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen.

Zu den zentralen Maßnahmen, auf die sich die Bundesregierung als Konsequenz aus der "Zeitenwende" verständigt hat, zählen eine bessere Cyberabwehr, eine Stärkung der kritischen Infrastruktur, ein Bekenntnis bei den Verteidigungsausgaben zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato, eine Reduktion der Abhängigkeiten in der Rohstoff- und Energieversorgung sowie die Bekämpfung der Klimakrise durch eine Klimaanpassungsstrategie.

"Mit einer Politik der integrierten Sicherheit strebt die Bundesregierung ein Zusammenwirken und Ineinandergreifen aller Mittel und Instrumente an, um unsere Sicherheit gegen Bedrohungen von außen zu stärken", heißt es im vorab verteilten Überblick zur Nationalen Sicherheitsstrategie.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die Strategie nach dem Beschluss im Bundeskabinett um 11 Uhr mit den Ministern des Äußern, der Finanzen, der Verteidigung und des Inneren vorstellen.

Höhere Wehrhaftigkeit

Die Strategie sieht drei zentrale Felder vor. Beim ersten, der Wehrhaftigkeit, bekennt sich die Bundesregierung "unverrückbar" zum transatlantischen Verteidigungsbündnis Nato und zur Europäischen Union. Es gelte, die Bundeswehr für ihren Kernauftrag der Landes- und Bündnisverteidigung zu stärken und die Verteidigungsausgaben auf 2 Prozent des Bruttoinlandprodukts zu steigern.

Außerdem ist vorgesehen, die Cyber- und Weltraumfähigkeiten zu erweitern und militärische Zukunftsfähigkeiten wie abstandsfähige Präzisionswaffen einzuführen. Weiterhin ist eine Neufassung der Rahmenrichtlinie Gesamtverteidigung geplant, um Nato-Vorgaben umzusetzen. Die Bundesregierung will zudem die Spionage- und Sabotageabwehr sowie die europäische sicherheits- und verteidigungstechnologische Basis stärken. Auch ist eine stärkere Harmonisierung der europäischen Rüstungsexportkontrolle anvisiert.

Resilienz gegen illegitime Einflussnahme von außen

Im zweiten Kernaspekt der Nationalen Sicherheitsstrategie geht es um die Stärkung der Resilienz gegen illegitime Einflussnahme von außen, um so die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands zu verteidigen. So sollen "einseitige Abhängigkeiten in der Rohstoff und Energieversorgung durch Diversifizierung unserer Lieferbeziehung" reduziert werden, heißt es in der Strategie. Vorgesehen ist eine gezielte Förderung von Rohstoffprojekten gemeinsam mit der Wirtschaft, wie etwa eine strategische Lagerhaltung.

Dabei gehe es um den "bedarfsgerechten" Ausbau nationaler Reserven für Nahrung, Energieträger, den Gesundheitssektor und zur Betreuung von Menschen, wie es in dem Papier heißt. Für Unternehmen sollen etwa geeignete Anreize für eine strategische Lagerhaltung bei kritischen Rohstoffen und zum Aufbau strategischer Reserven geschaffen werden. Außerdem sollen Anbieter von Schlüsseltechnologien durch Ankeraufträge unterstützt werden.

Mit Blick auf die Flüchtlingsdebatte setzt die Bundesregierung auf gezielte Migrationspartnerschaften der EU mit globalen Partnern sowie bilaterale Migrations- und Rückführungsvereinbarungen mit Herkunftsländern.

Zur Stärkung von Deutschlands Resilienz soll auch die Cyber- und Weltraumsicherheit verbessert werden. Bei der Cybersicherheit wird auf die Schaffung eines "ganzheitlichen Cyberlagebilds" gesetzt und auf die Koordinierung in einem Nationalen Cyberabwehrzentrum. Hier soll dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eine stärkere Rolle zukommen, es soll zur Zentralstelle im Bund-Länder-Verhältnis werden. Außerdem ist eine informatorische Anbindung von Unternehmen der kritischen Infrastruktur an das BSI vorgesehen. Zudem soll eine "Bundeskompetenz" zur Abwehr schwerer Cyberangriffe geschaffen werden.

Mit Blick auf die Weltraumsicherheit soll die Resilienz von Satellitenkommunikation, -navigation und Erdbeobachtungsdaten sowie von Raumfahrtinfrastruktur gestärkt werden.

Klimaschutz und Biodiversität stärken

In ihrer Nationalen Sicherheitsstrategie sichert die Bundesregierung außerdem eine Bekämpfung der Klima-, Biodiversität- und Ökosystemkrise zu, um so als dritten zentralen Punkt die Nachhaltigkeit zu stärken.

Dabei geht es etwa um die nationale Biodiversitätsstrategie und um die zügige Umsetzung der EU-Biodiversitätsstrategie sowie die der Gruppe von sieben führenden Wirtschaftsnationen (G7).

Die Bundesregierung will sich zudem für die Stärkung der globalen Ernährungssicherheit und der globalen Pandemieprävention einsetzen. Hier will die Regierung nach der Prämisse handeln, dass frühzeitiges Handeln Leben rettet. Man wolle daher für völkerrechtlich verbindliche Regelungen im Umgang mit Pandemien eintreten.

