Sowohl Snap als auch PayPal befinden sich derzeit in überaus spannenden Phasen. Während Snap bereits deutliche Anzeichen einer Erholung aufweist, musste PayPal diesbezüglich zuletzt einen herben Rückschlag hinnehmen. Bleiben wir zunächst bei Snap. Snap - Aktie in heikler Phase. Der untere Chart offenbart die überaus spannende Konstellation, in der sich Snap Inc. (WKN: A2DLMS | ISIN: US83304A1060 | SYM: SNA) derzeit befindet. Nach dem Ausbruch über ...

