Hamburg (ots) -Seit mehr als 20 Jahren ist OutdoorToys der spezialisierte Fachhändler für Kinderspielgeräte in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien und Großbritannien, dessen Fokus darauf liegt, Kindern einen Platz im Garten zu schenken, an dem sie sich austoben und Erinnerungen sammeln können. Um Kindern eine Freude zu machen, die nicht das Glück haben, in einem behüteten Elternhaus mit eigenem Garten aufzuwachsen, ist die Idee einer Kooperation mit dem SOS-Kinderdorf entstanden, bei der OutdoorToys den Erlös vom Verkauf von drei Produkten an das SOS-Kinderdorf Hamburg spendet. Für diese Spendenaktion wurde Dr. Sebastian Arendt, CEO OutdoorToys, nun mit einer besonderen Auszeichnung geehrt.Seit März 2023 sammelt OutdoorToys mit dem Verkauf der "REBO Schaukel Giraffe", der "REBO Rutsche Kobra" und der "REBO Matschküche Erdmännchen" Spenden für das SOS-Kinderdorf Hamburg, damit weitere gemeinnützige Projekte für Kinder realisiert werden können. Für Sebastian Arendt ist die Spendenaktion eine Herzensangelegenheit: "Wir möchten eine Organisation unterstützen, die sich für die Kleinsten und Schutzbedürftigsten unter uns einsetzt. Ich selbst bin Vater von zwei Kindern und mir geht das Herz auf, wenn ich meine zwei beim Spielen im Garten lachen höre. Mit OutdoorToys möchten wir die Hilfsangebote des SOS-Kinderdorfs Hamburg unterstützen und den Kindern, denen dies zugutekommt, ein Lächeln ins Gesicht zaubern."Durch sein Engagement für das SOS-Kinderdorf Hamburg ist Arendt Mitglied des "Club der guten Kapitäninnen und Kapitäne", ein Netzwerk aus über 250 Personen aus der Hamburger Wirtschaft, das sich zur Aufgabe gemacht hat, das SOS-Kinderdorf Hamburg zu unterstützen. Als Dankeschön für seine Unterstützung wurde Arendt zum Auftaktevent am 25. Mai dieses Jahres mit dem Award als "besonders guter Kapitän" ausgezeichnet. "Wir freuen uns sehr über das tolle Engagement von unserem außergewöhnlich guten Kapitän Sebastian Arendt. Dank OutdoorToys können wir zukünftig noch mehr Kinder in unserem SOS-Familienzentrum fördern und weitere Spielmöglichkeiten zur Verfügung stellen, das ist großartig!", so Nele Lippolis, die den Club der guten Kapitäninnen und Kapitäne ins Leben gerufen hat.Soziale Verantwortung hat innerhalb der YDEON Gruppe, der OutdoorToys neben der GartenHaus GmbH und Polhus angehört, einen hohen Stellenwert. Diese Spendenaktion ist nur eines von vielen sozialen Projekten, die innerhalb der Unternehmensgruppe bislang unterstützt wurden.Über OutdoorToysOutdoorToys ist ein spezialisierter Fachhändler für Kinderspielgeräte für den Außen- und Innenbereich mit Sitz in Hamburg, dessen Sortiment eine große Auswahl an Spieltürmen, Spielhäusern, Klettergerüsten, Schaukeln, Rutschen, Indoor-Klettergerüsten und mehr umfasst. Mit Shops in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien und Großbritannien gehört OutdoorToys zu den führenden Anbietern für Spielgeräte, der zukünftig weiter expandieren wird. Unter den Eigenmarken REBO und PolarPlay vertreibt der Online-Händler knapp 200 Modelle, die sich durch die höchstmöglichen Qualitäts- und Sicherheitsstandards auszeichnen. Alle Produkte sind nach der Sicherheitsverordnung DIN EN 71 konzipiert und bieten maximale Sicherheit. Mehr Informationen unter www.outdoortoys.de.Über YDEONDie YDEON Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg vereint die Unternehmen GartenHaus GmbH, Polhus und OutdoorToys unter einem Dach. Mit über 20 Onlineshops in u.a. Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Frankreich, Großbritannien sowie in Norwegen, Schweden und Finnland ist sie Europas führende digitale Plattform für Gartenprojekte. Das Unternehmen realisiert für derzeit mehr als 200.000 Kunden komplett digitale Projekte mit den Schwerpunkten Gartenhäuser, Saunen, Pools, Carports, Gewächshäuser, Terrassenüberdachungen, Kinderspielgeräte und vieles mehr. Entweder als Selbstbau-Projekt oder als Full-Service-Anbieter mit Projektbetreuung und Beratung vom Bauantrag bis zur Montage und späteren Wartung und Pflege der Produkte. Das Sortiment umfasst dabei über 30.000 Artikel aus über 20 Marken. Die Gruppe beschäftigt mehr als 250 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter www.ydeon.com.