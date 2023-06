The Smarter E - München (ots) -Die ENERGIE GARAGE ermöglicht auch dann den Bezug von Solarstrom, wenn das Hausdach keine Installation von PV-Modulen zulässt, kein Platz im Haus vorhanden ist, die Kosten das Budget übersteigen oder weder Bauteile nach Handwerker zur Verfügung stehen. Die Systemlösung aus einer Hand inklusive hochwertiger PV-Module, Speicher und Wallbox ist "Made in Germany". Die ENERGIE GARAGE wird innerhalb eines Tages aufgebaut und in Betrieb genommen: morgens geliefert und schon am Abend kann das Auto oder E-Bike aufgeladen werden.Verbundbautechnik, erhöhter Brandschutz, moderne IsolationDie Garage besteht aus robuster und langlebiger Verbundbautechnik, die keine hohen Anforderungen an das Fundament stellt und dank moderner Isolation eine hohe Luftfeuchtigkeit und Betauung verhindert. Sie verfügt über einen separaten Lager- bzw. Technikraum, der auch die Möglichkeit für alternative Speichertechnologien bietet.Für einen erhöhten Brandschutz verfügen die Innenwände über eine Stahlschicht im Verbund. Der hochwertige Eindruck im Innenraum wird auch nicht durch Leitungen gestört, da diese in der Wand verlegt werden. Außen besticht die ENERGIE GARAGE durch eine leicht zu reinigende Putzoptik und ein Sektionaltor von Markenherstellern mit Motor und Funksteuerung, dessen moderner Einbruchschutz zusätzlich für Sicherheit sorgt.Individualisierung, Projektlösungen, ErweiterungenAuf www.cubeconcept.eu/shop (http://www.cubeconcept.eu/shop)stehen verschiedene Varianten der ENERGIE GARAGE zur Verfügung. Individuelle Wünsche wie die Wahl der Bodenkonstruktion, der Fenster, der Farbe des Tors oder andere Abmessungen werden ebenso reibungslos umgesetzt wie die Anpassung der Stückzahl etwa für Projektlösungen.Neben dem Inselbetrieb kann die ENERGIE GARAGE auch mit größeren oder alternativen Speichern sowie erweiterter PV Leistung betrieben werden. So lässt sie sich zum Beispiel mit zusätzlichen PV-Modulen von einem Dach oder einer Freifläche problemlos erweitern.Die ENERGIE GARAGE - Solarstrom für jedes HausPressekontakt:Westway GmbHJörg WesthoffGeschäftsführer+49 5263 956024 0info@cubeconcept.euOriginal-Content von: Westway GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170604/5533482