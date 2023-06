ThyssenKrupp zählen auch am Mittwoch zu den gefragtesten Aktien auf dem Frankfurter Parkett. Grund für die Annäherung ans April-Hoch sind Wortmeldungen, wonach in den kommenden Wochen mit erheblichen Fortschritten bei zentralen Beihilfeverfahren zu rechnen sei. Das Thema Wasserstoff wird damit immer bedeutender für den Essener Stahlriesen.Das ist ganz nach dem Geschmack vieler Anleger: Das milliardenschwere Beihilfeverfahren zum Bau eines klimafreundlicheren Stahlerzeugers bei Thyssenkrupp in Duisburg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...